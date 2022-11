BDR Thermea investit 20 millions d’euros dans la production de pompes à chaleur à Mertzwiller

BDR Thermea France à Mertzwiller, dans le Bas-Rhin, va augmenter de 50% ses capacités de production de pompes à chaleur et investit pour cela 20 millions d’euros. L’investissement bénéficiera essentiellement au site de Mertzwiller, qui est aussi le siège social du groupe en France, et où sont produites les pompes à chaleur à destination du secteur résidentiel. Le laboratoire de test et de validation va être étendu de 1 500 mètres carrés, à 3 000 mètres carrés.

Produire 800 000 pompes à chaleur par an

[...]