BCE: Une hausse des taux d'un demi-point en septembre, pas la seule option, dit Knot

PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit augmenter ses taux d'intérêt de plus d'un quart de point en juillet et une hausse d'un demi-point en septembre n'est pas la seule option possible, a déclaré Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de l'institut de Francfort.