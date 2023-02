BCE: Les marchés sous-estiment peut-être la persistance de l'inflation - Schnabel

"Il y a un risque que l'inflation se révèle plus persistante que ce qui est actuellement évalué par les marchés financiers", a-t-elle déclaré dans une interview publiée vendredi par l'agence Bloomberg.

Ces propos, suggérant de nouveaux tours de vis monétaire, ont fait monter les anticipations sur l'évolution des taux en zone euro, le pic du coût du crédit étant passé vendredi à environ 3,85% d'ici la fin de l'été, contre environ 3,70% jeudi.

Isabel Schnabel, considérée comme la plus influente des membres de la BCE au sein des "faucons", ceux favorables à une politique plus restrictive, a également déclaré que la banque centrale pourrait devoir "agir avec plus de force" si elle constate que l'impact de son resserrement sur l'économie est plus faible que par le passé.

La BCE a relevé au début du mois ses taux de 50 points de base et a laissé entendre qu'une hausse de même ampleur aurait lieu le mois prochain à l'issue de sa réunion du 16 mars. Les décisions pour la suite sont ouvertes mais plusieurs responsables de l'institution s'attendent à une nouvelle hausse des taux en mai.

