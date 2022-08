BCE: Le Conseil se montre très préoccupé par l'inflation

FRANCFORT (Reuters) - Les membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) semblent de plus en plus inquiets de voir l'inflation s'installer à un niveau élevé, un risque jugé suffisamment important pour justifier une remontée de taux plus importante qu'annoncé initialement, montre le compte rendu de la réunion de juillet publié jeudi.