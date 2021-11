Bauder, spécialiste allemand de l’étanchéité et l’isolation des toitures, s’implante en Alsace

15 jours gratuits et sans engagement

Pour sa première implantation française, le groupe familial allemand Bauder, spécialisé dans l’étanchéité et l’isolation des toitures, va construire une usine dans la zone d’activité Axioparc de Drusenheim-Herrlisheim (Bas-Rhin), pour un montant de 60 millions d’euros. La nouvelle unité de production sera dédiée à la fabrication de membranes bitumineuses et de mousse rigide en polyuréthane, des matériaux utilisés pour l’étanchéité et l’isolation.