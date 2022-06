Battues aux législatives, les ministres Amélie de Montchalin et Brigitte Bourguignon devront démissionner

« Personne n'a gagné », a résumé le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, à l'annonce des résultats du second tour des élections législatives dimanche 19 juin. Mis à part le Rassemblement national, qui réalise une percée historique en décrochant 89 sièges à l'Assemblée, la plupart des partis doivent accuser le coup après des performances bien moins bonnes qu'escomptées. Selon les résultats publiés par le ministère de l'Intérieur, la coalition présidentielle Ensemble ! a obtenu 245 députés, l'alliance de gauche Nupes 131, Les Républicains et l'UDI 64 et les autres partis 48.

Le président Emmanuel Macron ne disposera donc que d'une majorité relative dans l'hémicycle, et devra ainsi négocier en permanence pour faire voter les réformes de son programme. Une culture du compromis à laquelle le chef d'Etat n'avait pas été habitué et qui pourrait se solder par un rapprochement avec Les Républicains, même si le président du parti Christian Jacob a d'ores et déjà assuré que ces députés resteraient « dans l'opposition ». Face à ce revers, le calendrier de l'Elysée devra probablement être revu. Les gros dossiers du quinquennat, tels que la réforme des retraites, risquant de devenir encore plus complexes qu'ils ne l'étaient déjà.

Un écologisme questionné

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]