Batteries : Solvay et Orbia investissent 850 millions d’euros dans les polymères fluorés aux États-Unis

Solvay vient d’annoncer, jeudi 3 novembre 2022, un investissement estimé à 850 millions de dollars en association avec le géant pétrochimique mexicain Orbia, pour construire aux États-Unis le plus grand site de production de polyfluorure de vinylidène (PVFD, un polymère fluoré) d’Amérique du Nord. Le PVDF est un composant crucial utilisé comme liant et revêtement dans les batteries lithium-ion pour automobiles, un secteur en pleine expansion. En effet, plus de la moitié des ventes des voitures américaines devrait concerner des véhicules électriques d’ici à 2030. Le futur site, géré par la coentreprise Solvay-Orbia nouvellement créée, contribuera à réduire la dépendance aux fabricants asiatiques de batteries. Cela permettra aussi d’assurer des conditions réglementaires favorables visant à améliorer la production et la sécurité d’approvisionnement régionales.

Cet article est réservé à nos abonnés Info Chimie et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]