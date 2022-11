Bâtiment : le PSE bas carbone dans l’impasse

Le PSE bas carbone obtenu par le principe de mass balance semble ne pas être le bienvenu au sein de la base de données nationale Inies qui référence les données environnementales et sanitaires des produits et équipements de construction. Après des mois de blocages, l’Association française de l'isolation en polystyrène expansé dans le bâtiment (Afipeb) a décidé de mettre les pieds dans le plat et la question sur la place publique.

Les industriels du polystyrène expansé considèrent clairement la production de panneaux d’isolation à partir de végétaux comme une voie d’avenir pour diminuer l’empreinte carbone de leur activité. “Des panneaux PSE recourant à cette technologie existent déjà. Néanmoins, c’est une technologie naissante et les quantités de matière première sont encore limitées. Aujourd’hui, l’industrie du PSE ne peut pas produire à 100 % du PSE bas carbone à partir de la biomasse”, assure le communiqué de l’Afipeb. Comme dans d’autres secteurs, les fabricants se sont donc tournés vers le système certifié de mass balance. "Cette méthode consiste à la mise en place d’une chaîne de contrôle, à toutes les étapes de production, pour allouer la quantité initiale issue de la biomasse à une partie des matières produites. Cette norme établit qu’il existe un lien entre le flux documenté administrativement et le flux physique des matériaux et des produits" détaille Joaquim Correia, vice-président de l’association d’industriels.

Décision unilatérale

"Nous avons lancé des produits, nous avons élaboré des Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) qui ont été vérifiées par des acteurs indépendants habilités. Cela montre bien que tout est sous contrôle car la partie mass balance est, elle aussi, vérifiée par des acteurs indépendants. Et, après avoir publié des premières FDES, il se trouve qu’en mars 2021, la base Inies a édicté une nouvelle règle interdisant l'utilisation de cette méthode", fustige Amaury Omnès, président de l’Afipeb.

"C’est une décision unilatérale qui n’est pas appliquée en Allemagne par l'homologue de la base Inies (IBU) qui reconnaît cette approche pour les produits de construction. Les pouvoirs publics refusent d'en discuter" se désole en outre Joaquim Correia.

Aux yeux de l’association, cette décision met en difficulté les industriels concernés. "Comme pour l'électricité “verte”, la méthode d'allocation stimule la demande. Le client bénéficie de produits bas carbone et “finance” l'investissement dans cette transition. C'est une condition nécessaire de développement. Mais il faut aussi une volonté politique sur les moyens et pas seulement sur les objectifs", conclut Amaury Omnès.