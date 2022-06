BAT maintient ses perspectives malgré le transfert toujours en cours de ses activités russes

Le propriétaire des marques de cigarettes Lucky Strike et Newport, qui a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2022, a déclaré que le volume annuel de l'industrie mondiale du tabac devrait baisser d'environ 3% en raison de l'incertitude liée au conflit entre l'Ukraine et la Russie.

BAT, qui fabrique aussi les cigarettes Pall Mall et Rothman's, contrôle un peu moins de 25% du marché russe.

Le géant du tabac a déclaré que la guerre en Europe augmentait l'incertitude et les perturbations au niveau mondial, aggravant les pressions sur les chaînes d'approvisionnement et frappant la consommation, tout en augmentant les coûts.

Son distributeur, SNS Group of Companies, a déclaré en mars que les deux entreprises étaient en pourparlers avancés sur le transfert de leurs activités, Moscou ayant évoqué une possible nationalisation des actifs des entreprises étrangères quittant le pays.

Début mars, BAT a revu à la baisse ses prévisions pour 2022 en raison de ce projet de cession.

(Reportage Yadarisa Shabong et Amna Karimi à Bengalore; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)