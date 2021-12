BASF réfléchit à des options pour ses catalyseurs automobiles et accélère sur l’électrique

BASF enclenche un très ambitieux changement de régime pour sa division Catalyseurs. Le leader mondial de la chimie (59 milliards d’euros de chiffre d’affaires l’an passé) est le plus gros fournisseur au monde de spécialités chimiques pour l’industrie automobile, en particulier dans le domaine des catalyseurs. Le 7 décembre, le groupe allemand a annoncé qu’il scindera cette division dès le 1er janvier 2022 avec, d’un côté, un énorme pan consacré aux catalyseurs pour les émissions mobiles et aux catalyseurs automobiles liés à la combustion, et de l’autre une grande activité focalisée sur l’électromobilité, en l’occurrence sur les matériaux pour batteries et le recyclage.