BASF Coatings, les coulisses de la voiture du futur

Fournisseur majeur de matériaux et de solutions pour les constructeurs et les équipementiers, BASF déploie des solutions avancées pour les peintures automobiles afin d’anticiper les nouvelles attentes techniques, économiques et sociétales. Rencontre avec Laurent Vaucenat, directeur Grands Comptes pour l’activité Peinture constructeur (première monte) de la division Coatings de BASF France sur le site de Clermont.