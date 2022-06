Barrage hydroélectrique en 3D, usines chinoises en Europe, cybersécurité chez Airbus, Nexan... Les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - [L'industrie c'est fou] Imprimé en 3D, ce barrage chinois sera assemblé sans aucune main-d'œuvre

Installé sur le plateau tibétain, un barrage hydroélectrique de 180 mètres de haut devrait devenir d'ici à 2024 la plus grande construction imprimée en 3D de la planète. Le chantier sera entièrement assuré par des machines, pilotées par des algorithmes d'intelligence artificielle.

2 - Les Chinois construisent des usines en Europe

Les projets d’ouverture d’usines greenfield (construction ex nihilo) de la Chine en Europe représentent désormais près d’un tiers du total.

3 - Pourquoi la réorganisation des services de cybersécurité chez Airbus fait grincer des dents

Airbus va regrouper le 1er juillet ses activités de services en cybersécurité au sein d’une organisation unique. Alors qu’une course à la taille s’est engagée dans ce domaine, des voix en interne regrettent que les activités liées aux programmes militaires et à l’édition de logiciels ne soient pas concernées.

4 - A Lens, comment Nexans réinvente le câble électrique

La demande de câbles électriques, utilisés dans la haute tension et le bâtiment, explose. Pris en étau entre déplétion des mines de cuivre et projets pléthoriques d’électrification, le fabricant français Nexans, deuxième acteur mondial, accélère sur l'économie circulaire dans sa fonderie de cuivre de Lens (Pas-de-Calais) et à Autun (Saône-et-Loire). Reportages.

5 - Le GNL, la fausse bonne idée pour les transports

Les études de l’ONG Transport & Environnement mettent en cause le choix du gaz liquéfié pour la transition énergétique. Des résultats contestés par certains acteurs du transport.