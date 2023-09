Barclays veut céder une part de sa division britannique de paiement

LONDRES/NEW YORK (Reuters) - Barclays envisage de céder une partie de sa participation dans sa division britannique de paiements destinée aux commerçants, le groupe étant à la recherche de partenaires pour développer cette activité, ont rapporté à Reuters quatre sources informées du dossier.

La banque britannique souhaite s'adosser à un partenaire disposant du "savoir-faire" stratégique pour développer cette activité, ainsi que pour lever des fonds, mais n'a pas encore décidé du montant de la participation qu'elle envisage de céder, ont précisé les sources.

Cette division pourrait être valorisée à au moins deux milliards de livres (2,3 milliards d'euros), sur la base notamment d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) estimé à environ 300 millions de livres, a indiqué l'une des sources.

Les discussions sont pour le moment à un stade préliminaire et elles s'inscrivent dans le cadre d'un examen stratégique des activités de paiement du groupe dans le monde, ont déclaré les sources.

Barclays a sondé au cours de l'été des candidats potentiels, essentiellement des fournisseurs de paiements spécialisés, pour son projet, ont précisé deux des sources, ajoutant que celui-ci peut encore être modifié, voire abandonné.

Sollicité pour un commentaire, un porte-parole de Barclays a déclaré : "Nous ne commentons pas les spéculations. Nos activités continuent d'être performantes et la croissance de nos activités de paiement à l'échelle mondiale est une priorité pour nous".

A la Bourse de Londres, l'action prenait 1,28% contre un gain de 0,35% pour l'indice FTSE.

(Reportage Amy-Jo Crowley et Pablo Mayo Cerqueiro à Londres, avec Milana Vinn à New York et la contribution de Lawrence White, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)