Barcelone rejoint Aalborg en finale de la Ligue des champions

© Thilo Schmuelgen Nouvelle finale européenne pour Barcelone /Photo prise le 12 juin 2021/REUTERS/Thilo Schmuelgen

Il n'y aura pas de club français en finale de la Ligue des champions ! Après l'élimination du PSG un peu plus tôt dans la journée face à Aalborg, c'est Nantes qui s'est incliné 31-26 face à Barcelone. Nettement favoris au coup d'envoi, les Catalans ont maîtrisé la partie et n'ont jamais été menés par les Nantais. La différence s'est faite au niveau de l'expérience et du sang froid dans les moments les plus importants de cette rencontre. Mem et Gomez ont marqué 5 buts chacun et ont porté l'attaque barcelonaise. Barcelone tentera demain de remporter la 10e Ligue des champions de son histoire, alors que Nantes affrontera le PSG pour la 3e place de cette compétition.