Bank of America s'attend à 7 hausses de taux de la Fed en 2022

© JOSHUA ROBERTS Bank of America s'attend à ce que la Réserve fédérale (Fed) relève ses taux d'intérêt de 25 points de base à sept reprises cette année à partir du mois de mars, soit l'une des prévisions les plus fortes en matière de resserrement monétaire aux Etats-Unis de la part d'une grande banque de Wall Street. /Photo prise le 26 janvier 2022/REUTERS/Joshua Roberts

A l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Fed a laissé entendre mercredi qu'elle relèverait ses taux en mars et a réaffirmé son intention de mettre fin à ses achats d'obligations ce même mois afin de contrer l'accélération de l'inflation.

"La Fed a pratiquement admis qu'elle est sérieusement en retard sur la courbe" des taux, ont déclaré les économistes de Bank of America, selon lesquels un resserrement monétaire agressif devrait peser sur la croissance de la première économie mondiale en 2023.

D'autres grandes banques ont également révisé leurs prévisions en matière de hausse de taux aux Etats-Unis: Deutsche Bank table sur cinq remontées des taux, TD Securities en prévoit quatre et BNP Paribas en voit jusqu'à six.

Les contrats à terme sur les marchés monétaires indiquent que les intervenants s'attendent à cinq hausses de taux avant la fin de l'année, dont probablement quatre d'ici septembre.

La hausse de l'indice des prix à la consommation PCE hors énergie et produits alimentaires non transformés pourrait atteindre 3,0% au quatrième trimestre, d'après Bank of America, contre 2,6% attendu auparavant.

Bank of America a en outre abaissé sa prévision de croissance du produit intérieur brut des Etats-Unis en 2022 de 4% à 3,6%, soulignant qu'"une combinaison de facteurs liés à l'offre et à la demande laisse présager une croissance plus faible cette année."

(Reportage Karen Brettell, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)