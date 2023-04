Bank of America profite aussi de la hausse des taux au premier trimestre

Le bénéfice net de la banque, attribuable aux actionnaires ordinaires, a atteint 7,66 milliards de dollars (6,98 milliards d'euros), soit 0,94 dollar par action, sur la période contre 0,82 dollar attendu par les analystes selon des données Refinitiv IBES.

Un an plus tôt, le bénéfice était ressorti à 6,6 milliards de dollars (0,80 dollar par action).

La semaine dernière, Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co ont aussi fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu à la faveur de la hausse des taux d'intérêt.

(Reportage de Manya Saini et Niket Nishant à Bangalore et Saeed Azhar à New York, reportages supplémentaires de Siddarth S, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)