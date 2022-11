Banderolage : trois machines pour remplacer le plastique

Le banderolage papier est enfin devenu une réalité industrielle. Et Mondi y est pour beaucoup. Après avoir lancé son papier de banderolage Advantage StrechWrap et avoir introduit, l’an dernier, en association avec le constructeur italien Acmi, une machine permettant de l’appliquer sur les palettes, le papetier sud-africain remet le couvert avec un autre équipementier, EW Technology. « Le but est le même, banderoler des palettes de façon automatique avec du kraft, pour proposer une alternative au plastique, ce sont par contre les besoins qui diffèrent, souligne Judith Wronn, responsable communication de la division emballage souple du groupe sud-africain. La machine développée par EW Technology est davantage adaptée aux petites et moyennes cadences quand celle d’Acmi est plutôt destinée aux industriels qui ont des débits plus soutenus, comme dans les boissons. » Pour mémoire, la Rocket E-500 d’Acmi, une banderoleuse rotative, est conçue pour traiter entre 40 et 100 palettes par heure alors que la machine de l’autrichien EW Technology, baptisée PaperWrap, dispose de deux réglages : entre 10 et 15 palettes par heure en mode semi-automatique et jusqu’à 60 en mode automatique. « Nous répondons à une demande du marché encore insatisfaite, celle des marques qui souhaitent des solutions plus durables, y compris dans l’emballage industriel. Nous savons aussi que la réglementation se durcit toujours plus et que le papier pourrait, un jour, s’imposer pour cette raison », martèle Judith Wronn.

11% d'élasticité

Mondi met en avant un papier fabriqué à partir de ressources renouvelables et entièrement recyclable dans les flux de déchets existants. Opaque et résistant, ce papier affiche une élasticité de peu supérieure à 11% pour garantir la tenue de la charge. Mais le papetier garde pour lui ses secrets de fabrication, citant la qualité des fibres utilisées et le process de fabrication pour aboutir aux résultats qu’on lui connaît. Il assure, en revanche, son origine 100% cellulosique vierge. « Notre papier ne contient ni plastique ni revêtement » indique la responsable en écho à certains produits concurrents apparus sur le marché il y a quelques années, notamment chez des distributeurs d’emballages, qui présentent des taux d’élasticité bien plus intéressants que le kraft mais sont quasiment impossibles à recycler. » Du même avis, Vincent Hamel, directeur de la filiale française de Robopac : « Si l’on veut proposer une solution vraiment environnementale, il faut utiliser un substrat 100% papier, c’est certes plus difficile à mettre en œuvre mais bien mieux que certains produits qui se prétendent en papier mais en réalité contiennent du plastique ». Le constructeur italien, qui est d’ailleurs leader mondial sur le marché du banderolage, n’est pas resté à attendre. Il a développé lui aussi son équipement pour banderoler des palettes avec du papier (voir encadré ci-dessous). Il s’agit en réalité d’une adaptation d’une machine déjà existante, la Technoplat, à plateau tournant, laquelle, en version PW, a été équipée de deux pistolets à colle au niveau du porte-bobine. Ce dernier est doté d’un degré de liberté supplémentaire afin de dérouler le papier autour de le palette sans le déchirer. Adaptée à travailler sur tout type de papier, la Technoplat PW affiche une vitesse maximale de 15 palettes par heure. Elle sera commercialisée à partir de 2023. Comme c’est le cas sur la banderoleuse de EW Technology, le rôle du pistolet à colle est déterminant. Mais les technologies diffèrent, alors que sur la PaperWrap, seule la dernière couche est collée sur la palette, sur la Technoplat PW deux traits de colle qui sont appliqués en continu, pour fixer la première spire mais aussi les suivantes afin d’éviter de surconsommer du papier. Dans les trois cas de figure, une colle à l’eau est utilisée afin de ne pas compromettre la recyclabilité du substrat.

Robopac a équipé le porte-bobine de sa machine de deux pistolets à colle, respectivement dédiés à la partie haute et basse du papier. Celui-ci est appliqué autour de la palette au moyen d’un chariot qui décrit un mouvement de monte et baisse sur un axe vertical mais bouge aussi de façon pendulaire. Ce degré de liberté supplémentaire permet de réaliser les spires en tirant sur le papier pour bien le tendre sans jamais le casser. Le cycle commence en bloquant le papier sur la palette au moyen d’un petit cordon de colle. il se poursuit en faisant tourner le plateau sur lequel est situé la palette pour réaliser la première spire et ainsi de suite jusqu’à la partie supérieure de l’emballage, avant de redescendre. La colle est appliquée à chaque tour, mais uniquement dans les zones de recouvrement de papier. En fin de cycle, un couteau sectionne le papier après l’application d’un dernier cordon, afin de rabattre et coller la feuille sur la palette.

Le plastique, mauvaise image mais excellents résultats

Si le papier représente une alternative intéressante, on ne fait fait pas toutefois table rase du passé comme ça, … Le plastique pâtit, certes, d’une image négative, mais reste, au plan technique, le matériau idéal dans le banderolage. Pour rappel, un film utilisé dans le cadre de cette application - généralement un coextrudé multicouches à base de polyéthylène (PE) - possède un coefficient d’étirage de 400% - qui plus est facilité par la présence, sur les machines, de dispositifs de pré-étirage - alors qu’un papier, tracté, s’allonge de 2-3% au maximum, le risque étant, en tirant trop sur la bobine, de la déchirer. Cette extensibilité garantit la bonne tenue de la charge pour des applications sensibles comme c’est le cas dans le transport. Sans parler du coût, nettement plus élevé pour le papier. Toujours est-il que les trois constructeurs concernés ont tous fait réaliser des tests pour s’assurer de la stabilité des charges. Fait intéressant, ils sont tous concluants et répondent aux standards existants, en particulier la norme Eumos 40509 qui fait office de référence dans le secteur car elle simule les forces exercées sur la charge pendant le transport routier.

ACV

Reste l’environnement. Sur ce point, les avis divergent. Si les défenseurs du plastique mettent en avant la quantité moindre de matériau à utiliser par rapport au papier, pour le même résultat, Mondi, de son côté, brandit une analyse du cycle de vie (ACV) réalisée par un cabinet indépendant qui fait ressortir que le papier est plus performant que le plastique dans plusieurs catégories d'impact, et plus particulièrement en matière de changement climatique, avec une empreinte carbone inférieure de 62 % à celle du film étirable en plastique vierge. Quoi qu’il en soit, beaucoup de grands groupes industriels semblent intéressés. D’autant plus que Mondi voit large côté applications : boissons, alimentaire, pet-food, chimie, matériaux de construction pour des produits conditionnés en boîte métal, pots verre, seaux ou sacs ou encore mobilier. « Le papier ne va pas convenir pour des produits humides ou graisseux, mais présente des caractéristiques très intéressantes pour protéger le chargement des rayures, ce que le plastique ne peut pas », commente Judith Wronn. Le marché décidera comme toujours. D’ailleurs, les premières applications à grande échelle ne devraient pas tarder… D’après nos informations, de nombreux tests sont réalisés actuellement dans toute l’Europe.