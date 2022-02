Ball tire profit de ses investissements

La bonne santé du marché de la canette rejaillit sur ses fournisseurs. +50% pour le résultat net, +27% pour l’Ebitda, +17% pour le chiffre d’affaires : Ball, le leader mondial du secteur, également fabricant d’emballages en aluminium pour l’hygiène-beauté et l’entretien ménager, ainsi que d’équipements pour l’aéronautique, a encore réalisé d’excellentes performances en 2021. Son chiffre d’affaires a atteint 13,8 milliards de dollars, contre 11,8 milliards en 2020, avec une marge opérationnelle de 15,4% et une marge nette de 6,4%. Si l’endettement net a également augmenté, de 11,5%, à 7,2 milliards de dollars, le levier financier reste stable à 3,4 (3,3 en 2020). Toutes les branches ont contribué à ces résultats : +15,4% pour l’emballage en Amérique du Nord et centrale, +19,2% dans la zone EMEA, +18,9% en Amérique du Sud, et +9,8% pour les équipements aéronautiques. John Hayes, le Pdg du groupe américain, se félicite d’avoir pu ainsi reverser quelque 950 millions de dollars à ses actionnaires « après avoir déployé 1,7 milliard de dollars de dépenses d’investissement au cours de l'année » et constate avec satisfaction que la demande « pour le portefeuille d'emballages en aluminium durables » et les équipements aérospatiaux innovants de Ball » continue de dépasser l'offre. Dans un communiqué, il note que le groupe « a lancé des mécanismes supplémentaires de recouvrement des coûts et a continué à embaucher des talents et à reconstituer les stocks de produits finis afin de positionner la société pour une croissance à long terme malgré les défis associés à la pandémie, aux catastrophes naturelles et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ». En 2021, outre des ouvertures de lignes, Ball a mis en service deux usines de canettes aux États-Unis et lancé la construction de plusieurs autres aux États-Unis encore, ainsi qu’au Royaume-Uni, en République tchèque et en Russie.