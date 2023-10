Ball lance la technologie Eyeris en France

Ball fait évoluer sa technologie d’impression Eyeris et la met à disposition en France. Les bases du procédé avaient été lancées il y a une quinzaine d’années. Aujourd’hui, disponible en neuf couleurs, il est appliqué exclusivement sur les canettes et bouteilles extrudées par impact en aluminium de différentes tailles et formes. En outre, il est déployé dans l’usine de Bellegarde-sur-Valserine, dans l’Ain, en charge de la production des aérosols.

Haute résolution à 360 degrés

Selon le groupe américain d’emballage métallique, qui se réfère à une étude Nielsen, au moment de l'achat, « l'emballage du produit joue un rôle central, puisque 76 % des consommateurs déclarent qu'il influence leur décision d'achat finale », tandis que « 66 % des consommateurs essaient de nouveaux produits uniquement grâce à leur emballage ». Or, la technologie Eyeris, grâce à ses processus d’impression et d’imagerie, fournit des images de haute résolution sur l’intégralité de la surface d’une canette, d’une bouteille ou d’un boîtier d’aérosol, à 360 degrés.

« Cette innovation offre une nouvelle possibilité aux marques de boissons, produits ménagers et de soins personnels de mettre en valeur visuellement les ingrédients et les parfums de leur produit avec une précision et des couleurs inégalés, et ainsi de bénéficier d'une plate-forme unique pour raconter leur histoire tout en créant un lien émotionnel fort avec leurs consommateurs », assure Ball. L’industriel met en avant également son intérêt pour des emballages en alliage allégé ReAl, dont « l'adoption généralisée a conduit à des formes et des tailles standardisées et à moins de différenciation ». De surcroît, une telle impression évite le recours à des étiquettes.

Groupe d’emballages en aluminium et d’équipements aérospatiaux, Ball réalise un chiffre d’affaires de 15,35 milliards de dollars et emploie 24 300 salariés.