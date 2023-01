Baisse en vue en Europe, les craintes d'une récession de retour

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli jeudi à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street la veille, la forte détérioration des indicateurs aux Etats-Unis, notamment celui des ventes au détail, ayant ravivé les inquiétudes sur un atterrissage brutal de l'économie américaine.

D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait perdre à l'ouverture 0,54%, le FTSE 100 à Londres 0,51% et l'indice EuroStoxx 50 0,6%.

La séance pourrait une nouvelle fois être dominée par les banques centrales. Une décision de politique monétaire de la Banque de Norvège est attendue tandis que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), doit intervenir à 10h30 GMT dans le cadre du Forum économique mondial de Davos.

Jeudi, les déclarations successives de James Bullard et Loretta Mester, deux responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), sur la nécessité de porter les taux d'intérêt au-dessus de 5% aux Etats-Unis ont douché l'enthousiasme des investisseurs quant à une accalmie sur le coût du crédit.

Ces déclarations ont relégué au second plan la baisse des prix à la production en décembre aux Etats-Unis et renforcé les inquiétudes sur l'évolution de la conjoncture économique outre-Atlantique puisque les ventes au détail dans le pays se sont contractées plus fortement que prévu, ravivant le spectre d'une récession. D'autant que la production industrielle américaine a accusé le mois dernier un repli plus marqué qu'anticipé.

"La baisse des ventes de détail et de la production industrielle s'ajoutent au sujet du ralentissement de l'économie et de l'entrée en récession en 2023. Cela repousse le scénario d'un atterrissage en douceur qui domine les marchés depuis janvier", commente Tapas Strickland, responsable économique chez National Australia Bank.

Parallèlement les publications financières des entreprises se poursuivent avec des fortunes diverses, notamment dans le secteur bancaire. A cet égard, les résultats de Netflix, attendus après la clôture, constitueront un test pour le secteur des nouvelles technologies. Avant cela, le géant des biens de consommation courante de Procter & Gamble aura livré ses comptes du quatrième trimestre.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après la publication de données économiques en baisse et les déclarations de responsables de la Fed en faveur d'une poursuite de la hausse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 1,81%, ou 613,89 points, à 33.296,96 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 62,11 points, soit 1,56%, à 3.928,86 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 138,1 points (-1,24%) à 10.957,01 points.

Microsoft a par ailleurs annoncé la suppression de 10.000 emplois pour faire face aux réductions de coûts de ses clients dans l'informatique dématérialisée ("cloud") et au contexte économique incertain.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 1,44% à 26.405,23 points et le Topix, plus large, a reflué de 1% à 1.915,62 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend en revanche 0,22% et le CSI 300 gagne 0,26%.

CHANGES

Aux changes, le dollar est quasiment stable (-0,09%) face à un panier de devises internationales.

La monnaie japonaise repart à la hausse face au billet vert, à 127,88 yens pour un dollar, les cambistes spéculant sur un ajustement en mars ou en avril de la politique ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ) après sa décision inattendue la veille d'opter pour le statu quo.

Le dollar néo-zélandais recule de 0,43% à 0,6417 dollar américain après l'annonce surprise de la démission de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

L'euro se traite à 1,0795 dollar (+0,03%)

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule de près de cinq points de base, à 3,32%, au plus bas depuis septembre.

Celui du Bund allemand de même échéance a fini mercredi en repli de huit points, à 2,00%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers repartent à la baisse dans un contexte de regain d'inquiétudes liées à une récession: le baril de Brent abandonne 1,05% à 84,09 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,33% à 78,42 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)