Baisse en vue en Europe après la Fed et avant plusieurs indicateurs

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à l'ouverture après trois séances consécutives dans le vert, la prudence étant susceptible de l'emporter après le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et avant la publication de plusieurs indicateurs économiques en Europe et aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait perdre à l'ouverture 0,1%, le FTSE 100 à Londres 0,01% et l'indice EuroStoxx 50 0,15%.

Les marchés boursiers européens, qui ont profité mercredi du redressement des indices PMI d'activité en zone euro pour le mois de décembre et du ralentissement de l'inflation en Allemagne et en France, attendent désormais de connaître l'évolution des prix à la production en novembre dans le bloc monétaire, statistique prévue à 10h00 GMT. Le consensus Reuters prévoit une nouvelle baisse en rythme mensuel en novembre (-0,9%) et une décélération sur un an (+27,5%).

Les indices mensuels des services en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis sont également à l'agenda, tandis que l'enquête ADP sur l'emploi américain, prévue à 13h15 GMT, devrait fournir aux investisseurs un premier élément sur le marché du travail en décembre aux Etats-Unis avant le rapport officiel prévu vendredi sur les créations de postes, les salaires et le taux de chômage.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, publié mercredi, a montré que les membres du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine (FOMC) étaient convenus à l'unanimité que l'institution devait ralentir le rythme de ses fortes hausses de taux d'intérêt de manière à réduire les risques pour l'économie.

Les "minutes" de cette réunion soulignent cependant la "nécessité de garder de la flexibilité et des options" sur les taux, ce qui suggère que la Fed pourrait renouer avec des hausses de taux de 25 points de base dès sa réunion du 31 janvier-1er février, mais également conserver la possibilité d'un pic de taux plus élevé que prévu si l'inflation persiste, expliquent les analystes.

Les membres du FOMC de la Fed ont en outre noté qu'un "assouplissement injustifié des conditions financières" compliquerait les efforts visant à rétablir la stabilité des prix. Pour Vishnu Varathan, responsable économique chez Mizuho Bank, il s'agit "d'un avertissement au marché, qu'être trop optimiste peut ironiquement se retourner contre lui", la Fed étant susceptible de resserrer davantage sa politique si les anticipations de baisse de taux assouplissent les conditions financières.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, à l'issue d'une séance en dents de scie, après la publication des "minutes" de la Fed.

L'indice Dow Jones a gagné 0,40%, ou 133,40 points, à 33.269,77 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 28,83 points, soit 0,75%, à 3.852,97 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 71,78 points (0,69%) à 10.458,76 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 0,4% à 25.820,8 points, rebondissant après un creux de trois mois. Le Topix, plus large, a grignoté 0,04% à 1.868,9 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 1,1% et le CSI 300 2,05%, malgré la statistique de l'activité dans le secteur chinois des services qui montre une contraction en décembre en raison de la pandémie de COVID-19, l'indice PMI calculé par Caixin étant ressorti à 48,0 contre 46,7 en novembre.

L'espoir d'un redressement de l'économie chinoise à la suite de l'abandon de la politique "zéro COVID" continue de l'emporter aux yeux des investisseurs: "La réouverture de la Chine a un impact important (...) dans le monde entier", souligne Joanne Goh, stratège investissement chez DBS Bank. Selon elle, cette décision stimule non seulement le tourisme et la consommation mais peut également atténuer certaines des difficultés de la chaîne d'approvisionnement observées en 2022.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est quasiment stable jeudi, à 3,71%, après avoir perdu la veille plus de huit points de base à la suite de la publication des "minutes" de la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a reflué mercredi d'environ dix points de base, à 2,27%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar recule légèrement, de 0,07% face à un panier de devises de référence.

La monnaie japonaise, en hausse de 0,21%, se traite à 132,34 yens pour un dollar, profitant des spéculations sur un abandon cette année de la politique ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ).

L'euro s'affiche à 1,0613 dollar (+0,13%).

PÉTROLE

Les cours pétroliers, soutenus par un reflux du dollar, rebondissent après deux sessions consécutives dans le rouge, mais les inquiétudes sur la demande limitent les gains.

Le Brent prend 1,49% à 79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,55% à 73,97 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)