Baisse en vue à Wall Street avec les "techs", l'Europe attend les banques centrales

© SHANNON STAPLETON Wall Street est attendue en baisse après les annonces décevantes de Meta Platforms, propriétaire de Facebook. À Paris, le CAC 40 perd 0,24% vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,36% et à Londres, le FTSE abandonne 0,14%. /Photo d'archives/REUTERS/Shannon Stapleton

Ce dernier devrait pâtir de la chute de 20% en avant-Bourse de Meta Platforms, la maison-mère du réseau social Facebook, qui a publié mercredi soir une prévision de chiffre d'affaires trimestrielle inférieure aux attentes.

À Paris, le CAC 40 perd 0,24% à 7.098,53 vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,36% et à Londres, le FTSE abandonne 0,14%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,61%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,57% et le Stoxx 600 de 0,57%.

La séance est particulièrement animée avec de nombreux résultats d'entreprises, la publication d'indicateurs économiques et surtout les réunions de politique monétaire de la BoE et de la BCE.

Les marchés tablent sur une nouvelle hausse du taux directeur de la BoE, à 0,50%, et sur un statu quo de la BCE. Les investisseurs seront tout particulièrement attentifs au ton employé par la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde, lors de la conférence de presse qui débutera à 13h30 GMT après le niveau record atteint en janvier par l'inflation en zone euro en janvier (+5,1% sur un an) et par les prix à la production (+26,2% sur un an).

"Je ne m'attends pas à ce que (Christine) Lagarde change matériellement la donne aujourd'hui mais elle pourrait subir une certaine pression pour justifier la position de la BCE (...) d'autant plus que la BoE et la Réserve fédérale sont passées à une position plus 'hawkish' et que les craintes d'inflation sont en hausse", a déclaré Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital.

Les résultats définitifs des enquêtes PMI d'IHS Markit ont confirmé que la croissance de l'activité dans le secteur des services a été impacté en janvier par les restrictions instaurées contre la vague Omicron de l'épidémie de COVID-19.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

La lourde chute attendue de Meta Platforms devrait se répercuter à l'ensemble du secteur des hautes technologies.

Le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm est ainsi indiqué en repli de 3,5% malgré un chiffre d'affaires record au premier trimestre et un objectif trimestriel au-dessus des attentes grâce notamment à la forte croissance du marché des téléphones Android.

Twitter, Snap et Pinterest cèdent de 6,6% à 15,2% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le secteur de la technologie affiche l'une des plus fortes baisses avec un recul de 1,71%.

ASML, SAP, STMicroelectronics et Infineon - qui est pénalisé par ailleurs par des perspectives jugées prudentes - reculent de 1,40% à 3,95%.

Lanterne rouge du CAC 40, Atos (-5,31%) efface une large partie des gains de la veille après avoir annoncé que sa division BDS de cybersécurité n'était "pas à vendre" à la suite d'une information de Reuters selon laquelle Thales (+0,55%) envisageait un projet de rachat.

Dassault Systèmes (-1,80%), Roche (-2,59%), ING (-4,97%) ou encore ABB (-1,29%) sont aussi dans le rouge après leurs résultats. En hausse, Publicis gagne 1,47% après avoir publié des résultats annuels en hausse et dit s'attendre à une croissance de chiffre d'affaires de 4% à 5% en données organiques cette année.

Compass grimpe de 8,50% après avoir annoncé que son chiffre d'affaires trimestriel avait presque retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Dans son sillage, Sodexo prend 1,81%.

Shell gagne 1,08% après l'annonce d'une hausse de dividende, d'un programme de rachat d'actions et d'un bénéfice trimestriel au plus haut en huit ans.

CHANGES/TAUX

Sur le marché des changes, l'"indice dollar", qui mesure son évolution face à un panier de devises de référence, prend 0,3% et l'euro recule de 0,21%, autour de 1,128 dollar.

"Si Christine Lagarde s'en tient à minimiser l'inflation, l'euro continuera à perdre de la valeur", a déclaré Moritz Paysen, chez Berenberg.

La livre sterling cède 0,2% face au billet vert avant les annonces de la BoE.

Les rendements des emprunts d'Etat varient peu: celui du Bund allemand à dix ans gagne un point de base à 0,042% et son équivalent américain s'affiche à 1,7752%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers baissent sur des prises de bénéfices: le baril de Brent perd 1,34% à 88,27 dollars et le brut léger américain cède 1,42% à 87,01 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)