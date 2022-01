Baisse du chômage et multiplication des recrutements, James Webb en orbite... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

© NASA/Chris Gunn Après un long périple, James Webb a atteint sa destination finale.

Le chômage en très forte baisse...

C'est un niveau qui n'avait plus été vu depuis mi-2011. Entre décembre 2020 et décembre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi des métiers de l’industrie sans aucune activité est passé de 264 450 personnes à 217 610, soit une baisse de 17,7%.

... Et des embauches qui se succèdent

Logiquement, les entreprises recrutent. 165 000 embauches prévues pour 2022. Les 100 plus gros recruteurs ayant répondu à notre enquête exclusive prévoient quasiment autant de recrutements cette année qu'avant le Covid, quand 169 000 recrutements étaient envisagés, en 2020. L'an dernier, ce nombre était tombé à 140 000. Une tendance confirmée par une note de conjoncture de l’Insee publiée mi-décembre, selon laquelle l’emploi salarié et non-salarié dépassera fin juin 2022 son niveau de fin 2019 de 387 000 emplois. LVMH, la SNCF et Vinci sont en tête de notre classement.

Alstom veut embaucher 1 000 personnes en France

Des recrutements aussi de mise chez Alstom, qui prévoit 7 500 embauches dans le monde en 2022, dont 1 000 en France. Dans le détail, 6 000 ingénieurs et managers ainsi que 1 500 ouvriers et techniciens seront recherchés. Une vague de recrutements qui s'explique notamment par la forte demande de l'industrie ferroviaire, et par la nécessité d'Alstom de développer des solutions de mobilité durable, comme le train à hydrogène.

James Webb a atteint sa destination finale

Il était parti le 25 décembre dernier et a désormais atteint sa destination. Le télescope spatial James Webb, conçu par la Nasa pour contribuer à faire la lumière sur la naissance des premières galaxies, a atteint lundi 24 janvier sa destination finale en orbite solaire à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Le télescope s'est "inséré" avec succès sur le même orbite que la Terre autour du Soleil. De là, il pourra déployer son miroir principal et obtenir des informations inédites sur le cosmos.

Un milliard d'euros pour l'innovation spatiale

Un milliard d'euros. Une enveloppe record pour le secteur spatial, annoncée par le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, lors de la conférence européenne du secteur spatial, les 25 et 26 janvier à Bruxelles. Le fonds Cassini agira à la fois comme un fonds d'amorçage pour faciliter les premiers pas des start-up et comme un fonds de croissance pour aider les PME innovantes à accélérer leur développement et changer d’échelle.

La future Nissan Micra toujours made in France

Le successeur de la Nissan Micra sera produit à Douai, dans le Nord, dans une usine Renault. Cette nouvelle s'inscrit dans le vaste plan d'investissement de l'Alliance Renault, Nissan et Mitsubishi dans l'électrique. La Nissan Micra est déjà produite par Renault mais dans son usine de Flins, dans les Yvelines. L'usine de Dieppe (seine-Maritime) a quant à elle eu la garantie de produire la future Alpine électrique.

Retour d'une équipe de nuit à Stellantis Mulhouse

Stellantis a annoncé que 800 intérimaires seraient prochainement recrutés afin de remonter une équipe de nuit à partir de la mi-mars, tandis qu'une cinquantaine d'employés dispatchés sur d'autres sites retrouveront leur usine pour rejoindre cette équipe à Mulhouse. Mi-novembre, Stellantis avait déjà annoncé le déploiement d'une deuxième équipe de jour composée de 850 employés, parmi lesquels 750 intérimaires. Sa mise en place, qui doit s'achever le 31 janvier, devait permettre de doubler la production, en passant d'une cadence de 350 à 700 véhicules.