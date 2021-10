Baisse des provisions et crédit dynamique gonflent le bénéfice de Bank of America

(Reuters) - Bank of America a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par une forte croissance dans ses divisions de crédit et de trading actions et par la réduction de ses provisions à hauteur de 1,1 milliard de dollars.

Bank of America a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par une forte croissance dans ses divisions de crédit et de trading actions et par la réduction de ses provisions à hauteur de 1,1 milliard de dollars. /Photo d'archives/REUTERS/Carlo Allegri Le bénéfice net de la deuxième plus grande banque américaine par les actifs s'est élevé au troisième trimestre à 7,26 milliards de dollars (6,25 milliards d'euros), ou 85 cents par action, contre 4,44 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 71 cents par action, d'après les données IBES de Refinitiv. Bank of America a fait état d'une hausse de 33% de ses revenus issus de sa division "equities", stimulés par la croissance de ses activités de financement client et de solides performances dans le trading. Le revenu net d'intérêts (NII) de la banque, un indicateur particulièrement surveillé mesurant la rentabilité des activités de crédit, a grimpé de 10% pour atteindre 11,09 milliards de dollars. "La croissance des dépôts a été forte et l'encours de crédit a augmenté pour un deuxième trimestre consécutif, entraînant une amélioration du revenu net d'intérêts même si les taux d'intérêt sont restés bas", a commenté dans un communiqué le PDG du groupe, Brian Moynihan. Bank of America avait provisionné plusieurs dizaines de milliards de dollars l'an dernier afin de couvrir d'éventuels défauts de paiement en raison de la crise du coronavirus. Elle s'est employée à réduire progressivement ces provisions avec l'amélioration des perspectives économiques. Ses revenus ont quant à eux bondi de 12% pour s'établir à 22,8 milliards de dollars au troisième trimestre. (Reportage Niket Nishant à Bangalore et Elizabeth Dilts Marshall à New York, version française Juliette Portala)

