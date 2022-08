Baisse des actions sur fond de tensions USA-Chine, craintes de récession

À Paris, le CAC 40 perd 0,42% à 6.409,98 points à 07h43 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,13% et à Francfort, le Dax avance de 0,61%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,64%, le FTSEurofirst 300 de 0,6% et le Stoxx 600 de 0,52%.

D'après plusieurs sources, Nancy Pelosi devrait se rendre dans la journée à Taïwan alors que la Chine a prévenu à plusieurs reprises contre une visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants sur l'île qu'elle considère faisant partie de son territoire.

Pékin a envoyé plusieurs avions effectuer un survol près de la ligne de démarcation du sensible détroit de Taïwan, a indiqué une source, alors que plusieurs bâtiments de guerre chinois se trouvaient déjà dans la zone depuis lundi.

Ces informations ont plombé les places financières asiatiques: le Nikkei à Tokyo a cédé 1,42% et en Chine, le CSI 300 1,95%.

Les rendements obligataires de référence sont en nette baisse, conséquence du regain d'aversion au risque, qui favorise le repli sur les emprunts d'Etat. Celui du Bund allemand à dix ans cède plus de sept points de base à 0,689% et son équivalent américain près de huit points à 2,5249%.

Outre les développements sur le dossier sino-américain, les craintes de récession restent la principale source d'inquiétudes des marchés mondiaux. Des données publiées lundi en Chine, en Europe et aux Etats-Unis ont signalé un affaiblissement de l'activité industrielle.

Aux valeurs, Bouygues prend 0,65% après avoir publié ses résultats semestriels et relevé l'objectif de progression d'Ebitda après loyer de sa division Bouygues Telecom à plus de 8%, contre environ 7% auparavant.

Parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600, le géant pétrolier BP avance de 3,93% après avoir publié son plus important bénéfice trimestriel en 14 ans, augmenté son dividende et le montant de son programme de rachats d'actions.

Le secteur de l'énergie gagne 0,78%.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)