Baisse des actions européennes pour commencer la semaine

À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 6.189,93 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,24% et à Francfort, le Dax recule de 0,6%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,48%, le FTSEurofirst 300 de 0,23% et le Stoxx 600 de 0,4%.

Cette semaine, sans doute la plus chargée du trimestre, verra la Réserve fédérale annoncer ses décisions de politique monétaire mercredi et les marchés s'attendent grandement à une nouvelle remontée des taux de 75 points de base, avec seulement une probabilité d'environ 9% d'une hausse d'un point de pourcentage.

Côté indicateurs, les premiers chiffres du PIB américain au deuxième trimestre seront publiés jeudi, de même que l'inflation allemande, avant l'inflation et le PIB dans l'ensemble de la zone euro vendredi.

La semaine est la plus chargée en matière de résultats d'entreprises et les observateurs seront attentifs à l'impact du dollar fort sur les grands groupes américains. Parmi les publications attendues, celles de Meta, Alphabet, Apple, ou encore Pfizer et Boeing seront très suivies.

En Europe, Volkswagen, Nestlé, Deutsche Bank sont attendus ainsi qu'Airbus, TotalEnergies, LVMH et BNP Paribas à Paris.

En Bourse, les actions Faurecia (+0,40%) et Plastic Omnium (+0,11%) sont relativement stables après la publication des résultats des deux équipementiers automobiles.

Orange s'octroie 1,07% après l'annonce d'un accord pour la fusion de ses activités en Espagne avec celles de MasMovil pour une valeur d’entreprise totale de 18,6 milliards d’euros.

Eutelsat recule de 9,83% après avoir annoncé être en discussions avec ses co-actionnaires dans OneWeb en vue d’un éventuel rapprochement des deux sociétés par échange d’actions.

Ailleurs en Europe, Philips chute de 10,09% après avoir publié une baisse plus importante que prévu de son Ebita trimestriel et abaissé ses prévisions annuelles et de moyen terme et Volkswagen abandonne 3,26% après l'annonce du départ de son président du directoire au 1er septembre.

