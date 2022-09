Baisse des actions en Europe, l'aversion au risque de retour

À Paris, le CAC 40 perd 1,53% à 5.676,91 points vers 08h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 2,28% et à Francfort, le Dax recule de 1,55%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,53%, le FTSEurofirst 300 de 1,86% et le Stoxx 600 de 1,74%.

Les marchés européens ont fini en légère hausse mercredi après l'annonce par la BoE d'un programme temporaire d'achats d'obligations britanniques en réaction à la déroute provoquée sur les marchés par la présentation des projets budgétaires du gouvernement, qui font craindre une aggravation de l'inflation.

L'intervention en urgence de la Banque d'Angleterre a entraîné une chute des rendements obligataires et une progression de la livre sterling mais signe que les inquiétudes persistent, la devise britannique repart à la baisse ce jeudi.

Elle cède près de 1% contre le dollar. et sur le marché obligataire, le rendement des Gilt à dix ans regagne près de 17 points de base à 4,184% après avoir chuté de plus de 100 points la veille.

Outre les interrogations sur le budget britannique, les investisseurs restent préoccupés par la remontée rapide des taux directeurs des grandes banques centrales pour ralentir l'inflation avec le risque de faire basculer l'économie mondiale dans la récession.

Les investisseurs suivront avec intérêt à 12h00 GMT la première estimation de l'inflation en Allemagne en septembre.

En Rhénanie du Nord-Westphalie, le land le plus peuplé du pays, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 10,1% sur un an, la plus forte hausse depuis le début des années 1950.

En Bourse, quasiment toutes les composantes du CAC 40 reculent, dont Renault (-4,07%), ArcelorMittal (-3,31%) ou encore Kering (-2,22%).

Côté SBF 120, Orpea chute de 7,71% après avoir publié une perte nette semestrielle tandis qu'Accor gagne 2,92% après avoir relevé sa prévision annuelle d'excédent brut d'exploitation.

Le géant suédois H&M abandonne 4,7% après avoir publié une baisse significative de son bénéfice avant impôts au troisième trimestre, en raison de l'inflation notamment.

L'indice européens de la distribution accuse la plus forte baisse de la matinée.

À Francfort, l'action Porsche AG s'échange à 83,52 euros, soit au-dessus du prix d'introduction fixé à 82,50 euros, ce qui témoigne de l'intérêt des investisseurs pour la marque automobile de luxe.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)