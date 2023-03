Badoit renonce aux bouteilles de couleur

Permettre à chaque bouteille recyclée de devenir une nouvelle bouteille : telle est la raison avancée par Danone pour expliquer un bouleversement de son offre. Dès ce mois-ci – la production est déjà lancée à Saint-Galmier (Haute-Loire) –, les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) vertes et rouges de Badoit, sa marque d’eau minérale pétillante – qui détient une part de 15%, en volume, du segment des eaux gazeuses –, vont disparaître progressivement des rayons pour laisser la place à des contenants transparents, comme le sont déjà ceux de Salvetat, autre marque du groupe. Les couleurs subsisteront uniquement sur les étiquettes et les bouchons. Ainsi, 90% des 250 millions de bouteilles de 33 cl, 50 cl et 1 l vendues chaque année sont concernées.

