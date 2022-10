Bachem augmente ses capacités de production de peptides et d'oligonucléotides en Suisse

La CDMO Bachem, spécialisée dans le domaine des peptides et des oligonucléotides, a signé deux gros contrats. En conséquence, le groupe prévoit l’agrandissement de son site suisse de Bubendorf pour doubler sa production, et la construction d’un site à Sisslerfeld au nord-ouest de la Suisse, avec un premier investissement de 775 millions d’euros et la création de plus de 500 nouveaux postes.