Bacacier by Kingspan se renforce dans les panneaux sandwichs pour l’isolation des bâtiments en réinvestissant à Riom

Bacacier by Kingspan, entité du géant mondial Kingspan, a dévoilé le 28 septembre sa nouvelle feuille de route pour répondre aux enjeux de la décarbonation et de la réindustrialisation. Alors que le groupe irlandais a annoncé en février 2022 un investissement de 70 millions d’euros dans la construction du Village Bacacier à Riom (Puy-de-Dôme), il renchérit et mise 20 millions d’euros supplémentaires sur le même site.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]