B&R optimise ses systèmes de transport à navettes

Parmi les automaticiens les plus actifs dans le domaine des systèmes de transport à navettes, B&R optimise son offre pour ses trois produits phare sur ce segment que sont l’AcoposTrak, le SuperTrak et l’Acopos 6D. Pour mémoire, ces deux premiers « convoyeurs » sont basés sur l’utilisation d’un rail magnétique sur lequel coulissent les navettes. Si l’AcoposTrak offre davantage de degrés de liberté en termes de parcours du fait que les navettes peuvent se détacher d’un rail pour aller sur un autre segment, le SuperTrak est lui plus limité avec une trajectoire en forme d’hippodrome.

