Azarenka et Muguruza font le travail, Pliskova éliminée dès son entrée en lice

La suite et la fin des huitièmes de finale du tournoi WTA de Berlin avait lieu aujourd'hui. En début d'après-midi, Victoria Azarenka affrontait Angélique Kerber dans un duel de joueuses titrées en Grand Chelem. C'est la Biélorusse qui s'est qualifiée pour les quarts en disposant de l'Allemande en deux manches 6-3/7-5. Au prochain tour, Azarenka affrontera Jessica Pegula. L'Américaine était opposée à la numéro 10 mondiale Karolina Pliskova et n'a pas eu de grosse difficulté pour s'en défaire. Après un premier set accroché, Pegula a accéléré et conclu en 1h17 sur le score de 7-5/6-2. De son côté, Garbiñe Muguruza n'a fait qu'une bouchée d'Elena Rybakina (6-4/6-3) et se rassure un peu avec une deuxième victoire de rang suite à sa sortie d'entrée à Roland-Garros. Dans le dernier match de la journée, Liudmila Samsonova s'est imposée contre Veronika Kudermetova.