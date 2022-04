AYMING : Dénicher toute la valeur ajoutée possible, au service de votre performance

Pousser un avantage technologique pour s’imposer, transformer un business model face à une évolution réglementaire ou sociétale, modifier des process d’innovation pour gagner en performance, se repositionner ou diversifier ses activités : les industriels doivent régulièrement trancher.

Chacun de ces enjeux nécessite de bien se connaître… et de se poser les bonnes questions, et de trancher. Encore plus aujourd’hui qu’hier, en situation de crise COVID : « Les entreprises sont en questionnement. La période qui vient de passer, avec le distanciel et l’absence de la partie informelle, n’a pas aidé la prise de décision sur les programmes d’innovation » constate Sylvain Poisson, responsable Stratégie et Management de l’innovation chez Ayming.

Diagnostic expert

Dans ces circonstances incertaines, l’accompagnement reconnu d’Ayming, spécialiste du Manufacturing, de l’IT ou encore des Life Sciences, est exhaustif. Avec 200 experts, ingénieurs et chercheurs spécialisés, Ayming propose le meilleur de l’analyse sectorielle fi ne des signaux faibles et académiques mondiaux de leurs secteurs respectifs, scrupuleusement enrichie dans le temps. « Que ce soit grâce à des « hommes » par des interviews, de la lecture de bases de données brevets, de publications, à l’analyse de la concurrence, des enquêtes marketing, etc., tout est décrypté afin de poser le diagnostic le plus pertinent possible sur un client, dans son rapport et sa pratique de l’innovation » détaille Sylvain Poisson.

Potentiel de développement, maturité pour y parvenir, mais aussi choix à opérer pour réussir : avec Ayming tout est cartographié, au lancement des projets ou des programmes d’innovation, en les confrontant à l’état de l’art. Ayming dispose ici de ses propres outils algorithmiques.

Approche méthodique

Reste ensuite à déployer les projets et process de pilotage et décision. Là aussi, le cabinet Ayming vous accompagne. Ses 32 ans d’expérience et son portefeuille de près de 2000 clients industriels à travers le monde en sont le socle. À chaque fois, une réponse sur-mesure est apportée au client, visant à :

– Accompagner sa définition de la bonne vision d’innovation,

– Générer la bonne décision,

– Engendrer la juste organisation.

Objectifs : fournir les clés d’une décision éclairée aux COMEx et permettre un pilotage performant de l’innovation.

Financer

Le financement – direct comme indirect – est un enjeu majeur en matière d’innovation, comme sa valorisation. Ayming développe une ingénierie de conseil financier afin de « faire bénéficier chacun de nos clients de la meilleure proposition possible pour bénéficier d’aides, d’avances, etc. » insiste Cécilia Tatu. Cela peut s’obtenir au plan national comme européen.

Le crédit impôt recherche (CIR) - et les axes majeurs soutenus par les pouvoirs publics – est l’autre levier d’importance : Ayming travaille à faire en sorte que les axes soient priorisés par les entreprises, dans le cadre de leur stratégie.