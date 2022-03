Axium Packaging s’oriente vers l’industrie 4.0 avec son nouveau site stéphanois

À Saint-Étienne (Loire), six mois de travaux et un investissement de 16 millions d’euros auront été nécessaires pour transformer les 22 000 m² de l’imprimerie Loire Offset Titoulet – fermée en janvier 2019 – en nouveau site du groupe Axium Packaging. Le fabricant d’emballages plastique pour l’hygiène-beauté et l’agroalimentaire y a installé son siège social, ses filiales Acti Pack et Loire Plastic Industrie, et 175 salariés fin 2021. Après une période de transition, les deux unités de production, auparavant situées à quelques kilomètres de là, à Andrézieux-Bouthéon (Loire), sont désormais remises en service et peuvent assurer les livraisons. « De nouveaux équipements, orientés industrie 4.0, sont venus intégrer les deux ateliers de production en ce début d’année 2022 », précise le groupe dans un communiqué.

[...]