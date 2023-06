AXELYO : Recrutement et Executive Search pour les équipementiers de l’aéronautique

« Membre de clusters et de pôles de compétitivité notamment de l’industrie aéronautique, nous sommes immergés dans l’éco système de ce secteur d’activité et en suivons les évolutions. Nous avons une vision de ses besoins, de ses complexités et en conséquence des problématiques des équipementiers aéronautiques notamment sur les aspects RH », souligne Eric Bothier, Directeur Associé Co-Fondateur d’axelyo (Conseil en recrutement et Executive Search), membre et partenaire exclusif de l’Aerospace Cluster Auvergne-Rhône-Alpes (cluster de l’industrie aéronautique et spatiale).

Pour les postes de Dirigeants, cadres, experts et stratégiques

Pouvant justifier de cette expertise spécifique, axelyo est ainsi un partenaire privilégié des équipementiers aéronautiques, civils comme militaires, et quel que soit leur domaine. Le cabinet est spécialisé dans des recrutements souvent complexes, par approche directe, en France et à l’international, avec toute la confidentialité nécessaire liée au secteur d’activité. Axelyo intervient sur les fonctions supports, industrielles, R&D, Supply Chain, Commerciales…

Sa valeur ajoutée, le conseil Axelyo défend dans son domaine des valeurs de transparence, de respect des personnes, action est reconnue par ses clients équipementiers confrontés à un marché souvent complexe avec des candidats potentiels sensibles à la qualité des projets, à l’attractivité des entreprises et du secteur. Attirer les personnes compétentes et à fort potentiel est la mission d’axelyo tout en jouant pleinement son rôle de conseil auprès des entreprises pour définir la meilleure stratégie de recherche.

LYON : 1 rue des Quatre Chapeaux - 69002 Lyon

Tél. +33 (0)4 69 84 42 70

PARIS : 91 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 44 71 36 29

www.axelyo.com

