Axel Kahn, compagnon critique de l'industrie, est décédé

© Pascal Guittet Axel Kahn, médecin généticien, a gardé un oeil jusqu'au bout sur l'utilisation que faisait l'industrie de l'édition du génome.

Plus d'un mois après avoir annoncé l'issue fatale sur les réseaux sociaux, le généticien Axel Kahn est mort d'un cancer à l'age de 76 ans. Né en 1944, Axel Kahn, docteur en médecine et docteur ès sciences, spécialiste de la génétique moléculaire, a effectué une grande partie de sa carrière à l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et a été président de l'Université Paris-Descartes.

Vulgarisateur de la science

Fervent défenseur de la vulgarisation scientifique, il déclarait "il faut que la science soit ouverte" à l'Usine Nouvelle en avril dernier. Axel Kahn a passé ses derniers mois à défendre les vaccins contre le Covid-19. D'interview en interview, de plateau télé en studio radio, il n'a cessé de clarifier les propriétés des vaccins à ARN messager. Dans nos colonnes, il déclarait ainsi "l'ARN ne s’intègre pas au génome, c’est une molécule instable", tentant ainsi de rassurer face à la montée des discours complotistes. A LIRE AUSSI "Les vaccins d’AstraZeneca, Johnson & Johnson et Spoutnik sont des vaccins OGM", explique Axel Kahn

Favorable à l'édition du génome

Mais l'expertise d'Axel Kahn ne s'arrêtait pas au secteur de la santé. Le généticien a également mis ses compétences de généticien au service du végétal. Favorable au recours aux nouvelles techniques d'édition du génome, il s'était chargé de ces questions chez Rhône-Poulenc (devenu depuis Sanofi), où il a occupé de 1997 à 1999 le poste de directeur scientifique du secteur Sciences de la vie et agriculture. A LIRE AUSSI OGM, santé, productivité des plantes, homme augmenté... Pour Axel Kahn, il faut éviter que "l’édition de précision ne soit un cheval de Troie"

Un regard critique sur l'industrie

Une position qui ne l'empêchait pas de porter un regard critique sur l'industrie pharmaceutique française. Il regrettait notamment l'absence de filière industrielle française dans le domaine de la thérapie génique, alors même que la recherche française, via le Généthon notamment, s'est imposée comme l'une des meilleures de ce secteur: "il n’y a pas, en France, de vision critique concernant la thérapie génique. Les mécanismes de concentration de l’industrie pharmaceutique n’ont pas été favorables à la lucidité et à la prise de risque. Sanofi, le seul industriel qui aurait pu avoir la capacité à agir, a peur de son ombre et se désengage dès qu’il s’agit de prendre des risques", jugeait-il.

En tant que président de la ligue contre le Cancer, Axel Kahn s'était également attaqué à l'industrie agroalimentaire. Ces derniers mois, il avait lancé, avec Yuka, une pétition contre les sels nitrités dans la charcuterie.

(avec Reuters: Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)