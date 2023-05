Axa vise un résultat opérationnel de plus de 7,5 mds d'euros en 2023

PARIS (Reuters) - Axa a annoncé lundi viser pour cette année un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros et a indiqué que l'application des nouvelles normes comptables IFRS17 et IFRS9 n'avait aucun impact sur la gestion de la trésorerie et du capital du groupe.