Axa réfléchit à une cession ou une IPO de sa branche XL Re

NEW YORK/LONDRES (Reuters) - L'assureur français Axa étudie des options, dont une cession et une introduction en Bourse, pour sa branche de réassurance dommages XL Re afin de réduire son exposition aux catastrophes naturelles, ont déclaré trois sources au fait du dossier.

Les discussions, qualifiées de préliminaires, sans présumer de leur résultat, par ces sources ayant requis l'anonymat, interviennent deux ans après des informations selon lesquelles la branche de réassurance d'Axa suscitait l'intérêt de l'assureur mutualiste français Covea.

Axa n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les réassureurs prennent en charge certains risques rétrocédés par les assureurs en échange de compensations. Dans le cas de graves sinistres, ces garanties peuvent être élevées, au même titre que les pertes.

Axa s'efforce de réduire l'exposition de sa division Axa XL, qui abrite XL Re, afin d'augmenter la prévisibilité de ses résultats. L'activité de réassurance a ainsi diminué, avec une baisse des revenus de près d'un tiers l'an dernier à 3,2 milliards de dollars, selon les comptes 2022 d'Axa.

Axa XL, logée aux Bermudes, affichait une valeur comptable d'environ 2 milliards de dollars à la fin décembre.

Des événements tels que l'ouragan Ian l'an dernier - le troisième plus coûteux de l'histoire des Etats-Unis - a incité certains réassureurs à cesser ce type d'activité, d'autant plus que le dérèglement climatique complique l'évaluation des risques. D'autres ont pu fortement augmenter les garanties qu'ils réclament pour de tels services.

