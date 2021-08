Axa rebondit après la pandémie, le résultat net s'envole au premier semestre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Yves Herman L'assureur Axa a fait état lundi d'une flambée de 180% de son résultat net au premier semestre, rebondissant après une année 2020 pénalisée par 1,5 milliard de charges comptables liées aux nombreuses déclarations de sinistres dues à la pandémie de COVID-19. /Photo d'archives/REUTERS/Yves Herman

PARIS (Reuters) - L'assureur Axa a fait état lundi d'une flambée de 180% de son résultat net au premier semestre, rebondissant après une année 2020 pénalisée par 1,5 milliard de charges comptables liées aux nombreuses déclarations de sinistres dûes à la pandémie de COVID-19.

Le groupe français, deuxième assureur européen derrière l'allemand Allianz, a dégagé un résultat net de 3,996 milliards d'euros au cours du premier semestre, plus du double de celui de 1,429 milliard enregistré sur les six premiers mois de 2020.

Sa division Axa XL, spécialisée dans l'assurance dommages aux entreprises et sérieusement malmenée l'an dernier pour cause de crise sanitaire due au COVID-19, est sortie du rouge au premier semestre, avec un résultat opérationnel de 619 millions d'euros, contre une perte opérationnelle de 843 millions d'euros sur la même période un an plus tôt.

"Dans un contexte porteur en matière de tarification, AXA XL est en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat de 1,2 milliard d'euros en 2021 et générer une croissance soutenue et rentable dans les années à venir", observe Thomas Buberl, directeur général d'Axa, cité dans un communiqué.

A l'échelle du groupe, le résultat opérationnel a bondi de 93% au premier semestre en publié (+101% à changes constant), à 3,64 milliards d'euros. Hors impact de la pandémie, le résultat opérationnel affiche une hausse de 12%.

Le chiffre d'affaires du premier semestre a quant à lui progressé de 3% en publié, et de 7% à changes constants, à 53,865 milliards d'euros.

AVANCÉES DANS LE LITIGE AVEC LES RESTAURATEURS FRANÇAIS

"Les résultats d'Axa dépassent largement les attentes du consensus et la hausse de 40% du résultat opérationnel d'Axa XL (hors impact du COVID-19) constitue une véritable force particulièrement réjouissante", observent les analystes de Jefferies dans une note.

Le ratio de solvabilité d'Axa, indicateur clé de la solidité financière des compagnies d'assurance, s'est établi à 212% fin juin, en hausse de 12 points par rapport à fin 2020.

Ces solides résultats semestriels soutiennent le titre en Bourse: à 10h48, l'action Axa s'adjugeait 3,7% à 22,69 euros, en tête du CAC 40, en hausse de 0,92% au même moment.

Dans son activité dommages, Axa a estimé lundi à 400 millions d'euros - avant impôts et net de réassurance - l'impact des sinistres associés aux inondations survenues en juillet en Allemagne, en Belgique et dans d'autres régions d'Europe centrale et de l'ouest.

Le groupe, qui avait fait l'objet d'actions en justice de la part de nombreux restaurateurs contraints de fermer leur établissement du fait des restrictions sanitaires et contestant le refus de l'assureur de les indemniser, a annoncé début juin une solution amiable à environ 15.000 de ses clients en France avec une enveloppe de 300 millions d'euros.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier d'Axa, Alban de Mailly Nesle, a précisé que près de la moitié des restaurateurs concernés avaient fait part de leur intérêt pour cet accord.

"L'opération se passe très bien sur le terrain", a-t-il dit aux journalistes.

Dans sa branche vie, épargne et retraites, Axa a annoncé que AXA Hong Kong avait conclu un accord de réassurance avec Global Atlantic Assurance Limited afin de réassurer un portefeuille clos de produits d'assurance vie entière.

La transaction devrait générer un impact positif d'environ deux points sur le ratio de solvabilité 2 du groupe au 30 septembre 2021, ainsi qu'un impact négatif d'environ 100 millions d'euros sur le résultat net de 2021.

Dans un communiqué distinct, Axa a annoncé que son conseil d'administration avait proposé la reconduction pour quatre ans du mandat d'administrateur et de directeur général de Thomas Buberl, qui sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du groupe, en avril 2022.

(version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)