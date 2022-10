Axa pourrait investir au moins 100 millions d'euros dans l'augmentation de capital de MPS

MPS est entrée en négociations avec l'assureur Axa et la société de gestion Anima Holding, tous deux partenaires commerciaux de la banque toscane.

Axa envisagerait d'investir entre 100 et 150 millions d'euros dans le cadre de la vente de nouvelles actions de MPS. L'État italien, va participer à l'augmentation de capital à hauteur de sa participation de 64%, soit 1,6 milliards d'euros.

Axa s'est refusé à tout commentaire.

MPS devra lever le reste des fonds auprès d'investisseurs privés en raison des règles de l'Union européenne sur les aides d'État.

Initialement prévue pour le 10 octobre, la levée de capital devrait débuter le 17 octobre.

Le premier partenariat entre Axa et MPS date de 2007 lorsque l'assureur français a racheté 50% des unités d'assurance vie et non-vie de MPS ainsi que ses activités de fonds de pension. Renouvelé 10 ans plus tard, l'accord expire en 2027.

(Reportage Valentina Za, avec Silvia Aloisi, version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)