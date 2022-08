Axa lance un nouveau rachat d'actions, confirme ses objectifs

PARIS (Reuters) - Axa a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions plus important que prévu après avoir fait état d'un bénéfice net en hausse de 3% au premier semestre, la hausse des revenus en assurance dommage et assurance santé ayant permis de compenser l'impact de la guerre en Ukraine.

Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, indique qu'il va racheter ses propres actions pour un montant maximal d'un milliard d'euros.

En Bourse, les investisseurs ont salué l'annonce du nouveau rachat d'actions, tout comme les résultats du semestre.

L'action Axa gagne 4,8027% à 23,24 euros et signe l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40

"Nous sommes agréablement surpris aujourd'hui, non seulement par le lancement d'un nouveau rachat (d'actions), mais aussi par sa taille", soulignent les analystes de Jefferies dans une note.

Outre le rachat d'actions, les analystes de Citi notent que les résultats sont le reflet d'une "solide performance sous-jacente".

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net d'Axa s'est élevé à 4,1 milliards d'euros contre 3,99 milliards un an plus tôt.

Ses revenus ont progressé sur la période de 2% à 55,14 milliards d'euros.

Axa indique en outre avoir chiffré l'impact de la guerre en Ukraine à quelque 300 millions d'euros avant impôts, en raison de provisions passées dans ses comptes en vue de possibles versements d'indemnisations pour l'immobilisation d'avions en Russie suite aux sanctions occidentales.

L'assureur déclare dans le même temps être confiant pour atteindre ses objectifs financiers à horizon 2023 en dépit d'un environnement économique incertain.

"Dans ce contexte (macro-économique) incertain, nous restons bien sûr vigilants et prenons l'ensemble des mesures nécessaires pour compenser l'impact lié aux pressions inflationnistes et la volatilité des marchés financiers", a déclaré à la presse Frédéric de Courtois, directeur général adjoint d'Axa.

"Nous sommes très confiants dans notre capacité à atteindre les grands objectifs de notre plan stratégique 'driving progress 2023'", a-t-il ajouté.

En novembre dernier, Axa avait indiqué prévoir un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 0,5 milliard d'euros pour cette année, après un premier rachat d'actions en 2021.

(Reportage Matthieu Protard, édité par Jean Terzian et Kate Entringer)