Axa cède à HSBC ses activités à Singapour pour 487 millions d'euros

© STEPHANE MAHE Axa a annoncé lundi la cession de ses activités d'assurance à Singapour pour 487 millions d'euros à HSBC dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur ses marchés principaux. /Photo prise le 4 mai 2021/REUTERS/Stephane Mahe

La transaction devrait générer un impact négatif sur le résultat net du groupe d’environ 160 millions d’euros dans comptes de 2021, a précisé l'assureur dans un communiqué.

La finalisation de l'opération, soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2021.

La vente fait partie des mesures prises par Axa pour rationaliser ses activités dans le cadre d'une restructuration lancée par son directeur général Thomas Buberl, un processus qui comprend la vente d'actifs dans certains pays et sur certains marchés afin d'augmenter ses rendements.

HSBC, qui, avec cette acquisition, entend devenir la septième banque en terme d'assurance vie et la quatrième dans l'assurance santé, a déclaré en février qu'elle investirait 3,5 milliards de dollars dans ses activités de gestion de patrimoine et de services bancaires aux particuliers en Asie. Elle compte aussi transférer les actifs de certaines lignes commerciales moins rentables en Europe et en Amérique du Nord.

La banque britannique s'efforce également de générer davantage de revenus via les commissions qu'elle perçoit sur la vente de produits aux clients, car elle a du mal à accorder des prêts dans un contexte de taux d'intérêt bas.

"La gestion de patrimoine est l'une de nos opportunités de croissance et de rendement les plus élevées, et joue sur nos forces en tant que banque centrée sur l'Asie avec une portée mondiale", a déclaré le PDG de HSBC, Noel Quinn, dans un communiqué.

Noel Quinn a annoncé le mois dernier que HSBC envisageait trois ou quatre acquisitions "éclair" en Asie, en dehors de la Chine, dans des domaines tels que l'assurance et la gestion d'actifs, tout en se concentrant sur la croissance organique à Hong Kong et en Chine continentale.

(Reportage Blandine Hénault à Paris, Anshuman Daga à Singapour et Alun John à Hong Kong; version française Kate Entringer)