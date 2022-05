Avril mise sur le tournesol français

La guerre en Ukraine a fait s’envoler le cours du tournesol, qui a dépassé en mars les 2 250 dollars par tonne (contre 1 400 le mois précédent). Le pays est le premier exportateur mondial de cet oléagineux et représente 50 % du commerce mondial du produit. En France, sur les 130 000 tonnes importées chaque année, deux tiers proviennent d’Ukraine. Face à cette situation, les industriels de l’agroalimentaire et des biocarburants n’hésitent pas à modifier leurs recettes et à se tourner vers d’autres huiles.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]