Aviva envisage d'entrer à la Lloyd's de Londres après un bénéfice au-dessus des attentes au S1

LONDRES (Reuters) - L'assureur et gestionnaire d'actifs britannique Aviva a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation au dessus des attentes, porté par de solides performances en matière d'assurance générale et de santé, et pourrait entrer sur le marché de l'assurance Lloyd's.