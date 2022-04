[Avis d'experts] Startup nation industrielle : un retour d’expérience

En octobre 2021, Emmanuel Macron annonçait la volonté de réconcilier France industrielle et Startup nation, pour développer une Startup nation industrielle. C’est possible, si l’on sort du romantisme tech : une startup, ce n’est pas une bonne idée qui arrive au bon moment. C’est une capacité d’exécution : répondre à un cas d’usage de manière agile et focalisée, pour aller vite (nous parlons en jours), et pivoter jusqu’à ce que la réponse colle parfaitement au besoin. L’industrie est-elle prête à cette révolution culturelle ? C’est ce que nous tentons de faire depuis trois ans en hybridant Tech et Industrie. Voici notre retour d’expérience.

Dans l’industrie, quelque chose ne tourne pas rond. Elle a été la première à s’informatiser, mais est restée sur le paradigme daté de systèmes d’information tout intégrés. Résultat : l’usage digital est schizophrène. Des opérateurs et opératrices quittent leurs foyers le matin où règnent smartphones, objets connectés et applications personnelles, pour entrer dans des usines empêtrées dans du papier et des interfaces inadaptées. Comment expliquer que les Tesla et autres entreprises tech industrielles bâtissent des empires en quelques années, tandis que des industries traditionnelles ont parfois besoin de 18 mois pour changer un paramètre système ? Comment les usines peuvent-elles se réconcilier avec la vitesse de circulation de l’information et les nouveaux usages ? C’est la question fondamentale à se poser si l’on veut hybrider Tech et Industrie.

Une hybridation Tech & Industrie décisive pour nos territoires

Ajoutons qu’il y a là un défi civique. Cette hybridation est décisive pour nos territoires. L’industrie c’est 20 % du PIB mondial, seulement 13,6 % en France pour 4 millions de personnes. Et surtout, c’est le deuxième secteur le moins digitalisé. L’exécutif a donc raison en en faisant sa cible prioritaire : le potentiel de transformation y reste immense et critique.

Pour y parvenir, le premier défi est la sérendipité. Si on veut amener le meilleur de la technologie dans les usines, il faut d’abord provoquer la rencontre entre profils tech et industriels. Elle ne se fait en réalité ni à l’école, ni en incubateurs, ni même en événements business, mais seulement sur le terrain avec les équipes opérationnelles. 3 ans après la création d’OSS Ventures, le premier startup studio dédié à l’industrie, nous savons que la motivation côté tech est immense : besoin de sens, challenge d’aller chercher des populations moins concernées par cette révolution, taille du marché. Des entrepreneurs brillants sont prêts à relever ce défi d’entreprises tech industrielles, et servir ainsi l’économie réelle et les territoires !

Pour les industriels, il faut également renverser l’approche digitale : pas de projet long, pas d’investissement massif, et une promesse d’usage sans prise d’otage. Cela passe donc par une agilité sur les usages digitaux et l’exploitation des données, aujourd’hui permise notamment par l’apparition des solutions SaaS, l’équivalent de nos applis de smartphone, mais pour le monde de l’entreprise. Prenons quelques exemples concrets : dans l’industrie manufacturière, Fabriq digitalise le pilotage de performance et la résolution des problèmes ; Mercateam permet le pilotage des compétences ; Oplit simplifie l’exercice d’adéquation charge/capacité. Ces trois solutions Saas ont permis aux usines qui s’en sont dotées de se réadapter très vite aux contraintes de distanciation imposées par la crise sanitaire. Les avantages du Saas ? Le même que pour une appli sur smartphone : pas d’investissement lourd, c’est de l’abonnement. Pas de projet avec cycle en V ni cahier des charges ultra détaillé, mais des mises à jour itératives en boucles courtes. Et une mise en place en jours ou semaines, pas en mois ni en années. Même évolution sur l’exploitation de la donnée, avec des solutions de Business Intelligence qui permettent aux opérationnels, sans être codeurs, de manipuler la donnée du terrain à la direction, pour peu que la donnée soit bien structurée et accessible. Combien d’industriels ne connaissent pas les tables de données cachées derrière leurs ERP et autres logiciels intégrés ? Le nouvel avantage compétitif est pourtant bien là !

Cela réclame donc une évolution de la collaboration entre opérationnels et DSI à la rencontre du sujet digital. Prise en main de leur destin par les opérationnels qui doivent être capables d’exploiter la data, de comprendre les gaspillages d’énergie que le digital peut traiter. Et forme de lâcher-prise des fonctions SI, qui avaient l’habitude d’être les arbitres autant dans l’architecture IT que dans le choix des softwares, pour une focalisation sur la modernité et la sécurité de l’architecture IT au service des utilisateurs.

Dans ce nouveau monde, les opérationnels détectent des besoins et testent des usages, et la DSI garantit un système IT ouvert et robuste sur des aspects de sécurité et d’intégrité de la data. De nouveaux rôles apparaissent, comme le product manager industriel qui, au sein des équipes opérationnelles, capte les cas d’usage, oriente la réponse, et fait l’interface avec la fonction SI centrale. Ainsi, moyennant une gouvernance adaptée, le couple opérationnels — DSI fait évoluer rapidement les usages digitaux à la lumière des impacts terrain qu’ils apportent.

Inventer les modèles de demain

Beaucoup d’industriels français sont déjà à la pointe, comme Michelin, Lisi Aerospace, ou encore Cuisines Schmidt. Ou des structures plus petites comme JPB Systèmes. Et flécher nos startuppers français ultra-talentueux vers le secteur industriel fournit les compétences qui manquaient à ce secteur.

Cela ne touche pas que la compétitivité des sites industriels, mais permet aussi d’inventer de nouveaux business models, comme chez Diam Bouchage ou Seb, et de lancer des startups industrielles qui créent de nouveaux pans de notre industrie. On ne parle donc pas de faire un peu mieux, mais bien d’inventer une nouvelle industrie qui revitalise les territoires et tient sa promesse unique de mixité sociale, tout en inventant les modèles de demain qu’appelle l’impératif environnemental. Et il est urgent de le faire : les Etats-Unis et la Chine savent investir avant nous, y compris pour prendre le contrôle de joyaux européens.

Par David Machenaud, OPEO et Renan Devillières, OSS Ventures

