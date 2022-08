[Avis d'expert] Tirer le meilleur du leadership pour affronter les événements mondiaux

Augmentation des prix de 5,8 % en juin, pénuries de matières premières, grande démission… c’est dans ces moments-là que le rôle d’un dirigeant est scruté, jugé et que ce dernier doit faire preuve d’une grande habileté pour accompagner le changement, la pression et le soutien aux équipes. Quels sont les préceptes du leadership à appliquer lors de ces événements ?

Sortir de l’ombre

Certains définissent le leadership comme le fait de donner le pouvoir au peuple. « Un leader est meilleur quand les gens savent à peine qu'il existe. Quand son travail est fait, son objectif atteint, ils disent : nous l'avons fait nous-mêmes », a dit le sage chinois Lao Tseu. Mais dans un contexte mondial instable, les individus attendent tout le contraire de leur leader. C’est face à ces situations inhabituelles et dans des moments d’incertitudes que la voix des leaders doit se faire entendre pour rassurer et mobiliser les équipes.

Il est essentiel de maintenir les lignes de communication ouvertes afin que les employés et les parties prenantes se sentent en confiance. Grâce aux réunions et à des échanges informels réguliers, il est plus facile que jamais d'être le leader visible que les collaborateurs attendent. Si un événement a un impact direct sur l’entreprise et les individus, il est essentiel de maintenir une communication aussi régulière que possible.

Adopter une approche glocale

Pour le décisionnaire, prendre des mesures collectives et globales sans être conscient de ce qui se passe sur le terrain peut donner l'impression que les dirigeants sont déconnectés. Une connaissance du marché permet d'adopter les bonnes stratégies et de rester pertinent vis-à-vis de ses collaborateurs et du marché. Bien qu’un événement touche un grand nombre de pays, il ne suffit pas d’apporter une stratégie unique à l’ensemble des pays.

Une approche glocale contraction de « globe » et « local ») doit être utilisée pour chacun des marchés. Concernant la réponse des pays au phénomène de la « grande démission », Cornerstone a récemment publié une étude sur la place des compétences dans les stratégies de gestion de talents. Au niveau mondial, près de 54 % des employeurs annonçaient une priorisation sensible en matière de développement des compétences, contre 40 % en France, le phénomène y étant installé que dans d’autres régions du monde.

Il est donc essentiel pour les décisionnaires de veiller à ce que la prise de décision se répercute au niveau local. Garder une oreille attentive en contactant régulièrement ses homologues ou les dirigeants des pays concernés peut contribuer à positionner le message global de l’entreprise au niveau local – les événements mondiaux affectant différemment les populations de chaque région.

Le paradoxe du leadership

Quel que soit le nombre de livres, d'articles et d'informations que les dirigeants s'efforcent d'assimiler sur le leadership, la vérité est que le leadership mondial est une forme d'art. Plutôt que d'utiliser une seule couleur et une seule technique pour peindre une image de la scène mondiale, les dirigeants doivent disposer d'une variété de pinceaux, de pots de peinture et d'autres outils pour couvrir une toile qui dépeint une image holistique de leur organisation mondiale. Le leadership lui-même reste un paradoxe. La façon dont nous y pensons et essayons de le comprendre, surtout en période de de grands bouleversements mondiaux, ne correspond souvent pas à la réalité de la situation.

Bien qu’il soit impossible de prédire le prochain événement mondial, je pense que pour les dirigeants, il est plus que jamais important d’optimiser l'agilité et la préparation des personnes et des entreprises. C’est en étant plus résilients qu'ils apprennent et grandissent à partir de ces expériences. Pour cela, ils doivent se positionner au centre et maintenir une communication ouverte et transparente et adopter une approche « glocale », qui leur permettra de faire face aux perturbations avec pertinence.

Vincent Belliveau, directeur de l'international chez Cornerstone

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.