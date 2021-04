[Avis d'expert] Préparer sa chaîne d’approvisionnement aux défis post-Covid

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Zebra Technologies France Stéphane Loyer, directeur commercial chez Zebra Technologies France

L’année 2020 sera désormais toujours associée à un événement très singulier ayant causé une rupture profonde. Aucun secteur n’a été épargné, bien que certains aient été affectés bien plus positivement que d’autres, tels que l'e-commerce. La pandémie a favorisé le passage du commerce physique au commerce en ligne et a généré une hausse soudaine de la demande. Cependant, cette montée soudaine a posé un défi sans précédent pour la chaîne d’approvisionnement. En raison des confinements stricts et des mesures de distanciation sociale, nous nous sommes tournés vers les commandes sur internet comme moyen de consommation, tout en attendant le même niveau de service qu’auparavant. Dans de nombreux cas, ce fut impossible.

Les commerçants ont tiré de nombreuses leçons de cette expérience dont le fait que les technologies peuvent contribuer à améliorer la résilience et la robustesse des chaînes d’approvisionnement. Il est également devenu évident que de nombreuses solutions matérielles et logicielles peuvent se croiser pour offrir une plus grande visibilité, ce qui représente un facteur essentiel pour préparer les chaînes d'approvisionnement à l'avenir.

Accepter la nouvelle normalité

Même si la pandémie de Covid-19 s’atténue dans certaines parties du monde, les changements qu'elle a entraînés dans le paysage du e-commerce sont susceptibles de perdurer. Si les différences entre les pays et les fractures digitales font que l'adoption du e-commerce est loin d'être universelle, les consommateurs s'accordent à dire que l'achat en ligne offre confort, choix et sécurité. Elle offre à de nombreux commerçants un canal de vente supplémentaire qui est en passe de devenir indispensable. L’incertitude régnante autour des mutations du virus et des potentielles prochaines vagues épidémiques, combinée avec la croissance stable du marché mondial du e-commerce, montre que les chaînes d’approvisionnement doivent s’adapter à la pression infligée par un climat incertain. Les acteurs du e-commerce doivent également prendre les mesures nécessaires pour renforcer leur capacité à résister à une pression supplémentaire à l'avenir. Et tout cela commence par des opérations résilientes, efficaces et productives dans les entrepôts.

Moderniser son entrepôt

La première étape à franchir pour maximiser la productivité de son entrepôt est d’établir une analyse claire des objectifs et du budget, tout en déterminant quels investissements permettront d’obtenir les meilleurs rendements et bénéfices sur une période donnée. Une modernisation de l’entrepôt permettra peu à peu d’évoluer vers une meilleure productivité, conformité et autonomie tout en respectant le rythme de l’entreprise. Cette modernisation peut être répartie en cinq phases majeures, chacune d'entre elles offrant un contrôle et une visibilité accrus :

- Renforcer l’autonomie des travailleurs : gagner en contrôle et visibilité des opérations commerciales en se séparant des anciens dispositifs et systèmes d’exploitation pour les remplacer par des terminaux modernes permettant de saisir simplement des données.

- Améliorer la mobilité des équipes et l'optimisation des flux de travail : améliorer le contrôle opérationnel et la visibilité grâce à des innovations telles que les ordinateurs mobiles portables, les scanners annulaires et Head-up displays qui peuvent être associés à des logiciels de communication et de collaboration. Cette technologie facile à appréhender améliore les flux de travail pour stimuler la productivité.

- Augmenter la visibilité et l’utilisation des actifs : utiliser une technologie ciblée de visibilité et de localisation en temps réel qui intègre les logiciels. Les technologies usant de capteurs et d’identification par radiofréquence (RFID) peuvent grandement améliorer la gestion des inventaires, yard management, et plus encore.

- Diriger à l’aide de conseils en temps réel et la prise de décision : généraliser l’utilisation des technologies de visibilité et de détection en temps réel et des solutions d'automatisation robotique.

- Diriger avec des performances basées sur les données : réaliser des opérations anticipées grâce à des analyses prescriptives, des données en temps réel pilotées par des capteurs, l'automatisation robotique et le machine learning pour anticiper et résoudre les défis futurs.

Penser aux opérations post-entrepôt

En matière de transport, les défis incluent non seulement un manque de conducteurs qualifiés et une faible rétention du personnel, mais aussi une coordination insuffisante entre les gestionnaires d’entrepôts, les fournisseurs et les clients, ce qui mène à des camions de livraison partant à moitié vide, une augmentation des embouteillages et de la pollution atmosphérique. Les technologies permettant de fournir une visibilité complète sur l’inventaire et sur le statut d’avancement de plusieurs entrepôts peuvent être une solution. De même, lorsqu’il s’agit de livraison sur le dernier kilomètre, les consommateurs veulent et attendent un service dès le lendemain, ce qui implique que les commerçants doivent trouver un moyen de livrer rapidement. Ceci demande aussi un investissement dans les technologies qui peuvent fournir un suivi précis des produits entrants et sortants ainsi que de la visibilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. De plus, le taux de retour des achats en ligne dépassant de loin celui du commerce traditionnel, les e-commerçants ont tout intérêt à utiliser des technologies qui augmentent la visibilité de la logistique inversée et facilitent le processus de retour.

Assurer la sécurité et la santé des employés

Comme cela a été démontré par le Covid-19, les gestionnaires d’entrepôts doivent intégrer des mesures sanitaires, de sécurité et de nettoyage rigoureuses afin d’empêcher la fermeture d’entrepôts et donc les interruptions dans la chaîne d’approvisionnement. Les technologies Bluetooth Low Energy peuvent fournir une visibilité sur la durée pendant laquelle les travailleurs restent à proximité les uns des autres et encourager dans le cas échéant une plus grande distance. Cela permet aussi aux organisations de joindre rapidement les cas contacts si des cas positifs sont confirmés dans l’établissement. Ils pourront donc mettre en place des mesures appropriées d'isolement du personnel et de désinfection sans nécessiter l'annulation d'une vacation complète ou la fermeture d'un entrepôt.

L'investissement et la mise en place de nouvelles technologies dans le cadre d'une stratégie de modernisation des opérations sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement sont essentiels pour rester compétitif dans l'économie à la demande. Ces nouvelles technologies ont un objectif essentiel, celui de fournir une plus grande visibilité et un meilleur contrôle – deux éléments qui contribuent à améliorer l'efficacité, la productivité, la réactivité et les niveaux de performance. Même si l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement demande du temps et des efforts, les bénéfices à court et à long terme en valent la peine.

