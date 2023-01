[Avis d'expert] Pas de transition énergétique sans un nouveau réseau électrique

En Europe, le secteur de l'énergie est responsable d'environ 80 % des émissions de carbone. Bien sûr, cela varie d'un pays à l'autre. Mais ce n'est un secret pour personne : pour lutter contre le changement climatique, nous devons remodeler l'ensemble de notre système énergétique. Or, le défi ne concerne plus seulement la décarbonation. Avec la montée en flèche des prix et la menace de pénuries de carburant cet hiver, nous faisons désormais face à un « trilemme énergétique » : comment fournir, de façon continue, une énergie abordable et durable?

Trop longtemps les discours politiques ont méprisé le renouvelable, jugé trop onéreux. Certes, il nécessite des investissements importants, à court et à moyen terme. Mais cela ne fait plus aucun doute qu’à plus long terme, les énergies vertes seront moins chères et plus stables en termes de prix. Et ce n’est pas tout. Elles recèlent une myriade d’autres avantages, dont une sécurité d’approvisionnement et un facteur d’équilibre géopolitique puisque les sources du renouvelable sont mieux réparties sur la surface de la planète.

Mais ce grand basculement ne sera réussi qu’en transformant aussi notre réseau électrique et notre système de transmission, construits à l'époque du charbon. Souvent oublié du débat malgré son importance stratégique, ce chantier est aujourd’hui le véritable parent pauvre de la transition énergétique. Il faut le savoir et le dire : les réseaux actuels ne sont pas préparés au défi qui les attend.

Le réseau de transport, véritable système circulatoire énergétique

Lorsque je décris les réseaux énergétiques européens, je compare souvent les câbles, pipelines et stations de conversion aux vaisseaux sanguins comme les veines et les artères du corps humain. Les sources d’énergie sont les organes vitaux. Pour que l’ensemble du système fonctionne correctement, l’énergie doit être acheminée de manière sûre et fiable par le réseau de transport. Les fuites, les blocages et les problèmes de débit sont autant de désastres pour tout réseau énergétique.

À la différence du nucléaire, les énergies renouvelables délivrent une puissance variable, car dépendante des conditions météorologiques, et disséminée entre de multiples producteurs. Cette intermittence rend la gestion du réseau éminemment plus complexe, et crée un besoin urgent de flexibilité et de stabilité, combiné à des capacités de stockage accrues.

Nos réseaux électriques craquent

L’une des toutes premières urgences est donc d’investir dans des technologies de stabilisation. Notamment dans les systèmes de transmission flexible en courant alternatif (FACTS) qui contribuent à rendre les réseaux plus fiables, en améliorant la stabilité et la répartition des charges électriques. Il faut également préserver l’inertie du réseau, ce phénomène physique qui permet l’équilibre du système et nous protège contre les pannes soudaines. Or, le retrait des turbines à gaz et à vapeur conduit inévitablement à un manque d’inertie. Pour y pallier, des solutions existent aujourd’hui, comme par exemple le condensateur synchrone, un grand générateur rotatif connecté au réseau de transmission à haute tension.

Les remèdes sont donc là, nous devons impérativement nous en emparer pour développer et moderniser le réseau européen dès aujourd’hui. Afin de libérer le véritable potentiel de la transition énergétique, il faut investir dès maintenant dans les infrastructures. Cette mise à niveau complète sera laborieuse, coûteuse mais indispensable. Car, sans un réseau robuste, résilient et stable, nous pourrions échouer dans notre objectif commun de fournir un système énergétique à faible émission carbone dans toute l'Europe.

Par Ariel Porat, senior vice-président de Siemens Energy et responsable de l'Europe

