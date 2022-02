[Avis d'expert] Les entreprises toujours en danger face à la flambée des prix de l'énergie

© Collectif Energie Stéphane Sorin, directeur de Collectif Energie, courtier spécialisé en achat groupé d’énergie.

Jamais les prix du gaz et de l'électricité n’avaient atteint ces niveaux. Le gaz est six fois plus cher qu’en 2020 et l’électricité, cinq fois plus chère. Certains comparent la situation actuelle à un choc pétrolier dans le domaine de l’électricité… Ils ne sont pas loin de la réalité. Pourquoi cette hausse des cours ? L’addition de conjonctures économiques, météorologiques et géopolitiques. Stock de gaz insuffisant, trop faible production d’énergies renouvelables, travaux de maintenance sur les gazoducs russes fournissant 40% du gaz de l’Union européenne, demande d’énergie de l’Asie plus importante en raison d’un hiver plus long, tensions entre l’Ukraine et la Russie...

En France, cette pénurie de gaz a été aggravée par l’arrêt pour maintenance de 16 réacteurs nucléaires sur les 56 du parc nucléaire français. 70% de l'électricité française provient du nucléaire, mais jamais le nucléaire n’aura été aussi peu productif en période hivernale que maintenant. Malgré sa relative autosuffisance en électricité, l’interconnexion des marchés fait quand même subir la crise énergétique à la France.

Une prise de conscience rapide est nécessaire

Malgré l’ampleur de la crise, l'impact pour les particuliers est pour l’instant limité. Grâce aux multiples aides de l’Etat, ils sont protégés par une limitation à 4% du tarif réglementé de l’électricité cette année. Ces aides ont été étendues à toutes les entreprises le 13 janvier dernier. Le choc est temporairement atténué, mais tous les composants de la crise demeurent et ne seront pas résolus en un claquement de doigts. C’est pourquoi une prise de conscience est urgente : aujourd’hui, l’achat d’énergie est devenu stratégique pour toutes les entreprises, de la TPE familiale à la multinationale.

Les dirigeants d’entreprises doivent prendre conscience de ce changement majeur et de ses impacts sur la manière de gérer leur entreprise. Terminé le temps du "cost killing" où l’entrepreneur cherchait à économiser de l’argent sur des "utilities". Il ne s’agit plus de faire des économies, mais de préserver la rentabilité de son entreprise. Pour cela, les entrepreneurs doivent prendre la mesure de cette situation et faire passer l’achat d’énergie de "utile" à "stratégique". Cette situation n’est pas un épiphénomène, elle va durer dans le temps : il faut réagir maintenant.

Se regrouper pour acheter comme des grands comptes

Choisir son fournisseur d’énergie et acheter en avance est donc primordial. Les entreprises qui ont bien négocié avec leur fournisseur et acheté des années d’énergie en avance seront protégées. Pour les autres, c’est un vrai changement de paradigme. C’est la confrontation à un marché basé sur l’offre et la demande, et toutes les entreprises sont concernées. L’une des solutions est de se regrouper pour acheter son énergie à l’avance et se protéger ainsi des fluctuations du marché.

A plusieurs, on peut en plus bénéficier d’un meilleur tarif et surtout, on casse le plafond de verre du volume d’énergie acheté et de la taille critique. En se regroupant, les PME accèdent à la possibilité d’acheter comme des grands comptes. Capables d’organiser un appel d’offre et de s’assurer que les contrats correspondent aux spécificités de leurs clients, ils sont prestataires et conseils des entreprises qui les rémunèrent à la commission. L’achat groupé est une réponse essentielle à cette nouvelle donne de l’offre et de la demande du marché de l’énergie. Mais ces bonnes pratiques dans l’achat d’énergie ne doivent pas faire oublier que seules la sobriété et l’efficacité énergétique auront un impact positif sur le long terme. Mais c’est un autre sujet…

Par Stéphane Sorin, directeur de Collectif Energie, courtier spécialisé en achat groupé d’énergie

