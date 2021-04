[Avis d'expert] Le prêt garanti par l'État (PGE), un remède utile mais non exclusif

Le prêt garanti par l’État (PGE) se veut un moyen de financer facilement et rapidement le besoin en fonds de roulement des entreprises en cette période de crise : garantie de l’État à hauteur de 70 à 90% du montant du prêt et franchise d’amortissement d’un an et remboursement sur une période additionnelle de un à cinq ans.

Cependant, le PGE n’en demeure pas moins un prêt nécessitant, pour les entreprises qui en font la demande, de passer sous les fourches caudines de leur banque. Par ailleurs, son montant est limité : au maximum 25% du chiffre d’affaires (CA) de 2019 (sauf cas particulier des entreprises innovantes et de celles crées après 2018). Pour les entreprises qui n’ont pas pu avoir accès au PGE ou pour lesquelles le PGE ne suffirait pas, des solutions alternatives existent.

Un soutien renforcé aux PME et ETI

Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en raison de leur ressource en trésorerie souvent limitée, ont été les premières affectées par la crise.

Les petites et moyennes entreprises (ayant jusqu’à 249 salariés et un CA n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total bilan n’excédant pas 43 millions d’euros) et les entreprises de taille intermédiaire (ayant un effectif de moins de 5 000 salariés et un CA dépassant 50 millions d’euros mais n’excédant pas 1,5 milliard d’euros, ou un total bilan dépassant 43 millions d’euros mais n’excédant pas 2 milliards d’euros), en raison de leur ressource en trésorerie souvent limitée, ont été les premières affectées par la crise.

Aussi le gouvernement a-t-il instauré des mesures de soutien propres aux PME (hors micro-entreprises) et aux ETI qui, bien que ne faisant pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (ou étant redevenues in bonis par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement), n’ont pas réussi à obtenir de PGE. Ces aides prennent la forme de prêts à taux bonifiés (lorsque l’aide dépasse 800 000 euros) et d’avances remboursables (lorsque l’aide est inférieure ou égale à 800 000 euros). Le montant de ces aides ne peut dépasser 25% du CA de 2019 (sauf cas particulier des entreprises innovantes et de celles crées après 2018). Les prêts à taux bonifiés portent intérêt à un taux compris entre 1,5 et 2,25% l’an en fonction de leur durée, bénéficient d’une franchise d’amortissement d’un an et sont remboursables sur une période maximale de six ans. Les avances remboursables portent quant à elles intérêt au taux de 1% l’an, bénéficient d’une franchise d’amortissement de trois ans maximum et sont remboursables sur une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, les demandes se font auprès du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi).

Par ailleurs, les entreprises de moins de 50 salariés exerçant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et remplissant les conditions visées ci-dessus (absence de PGE et de procédure collective) peuvent souscrire via une plate-forme numérique dédiée à un prêt participatif d’un montant maximal compris entre 20 000 et 100 000 euros (selon le domaine d’activité de l’entreprise).

Le prêt bancaire n'a pas l'hégémonie

Au-delà des mesures de soutien propres à la crise actuelle, les entreprises peuvent également se tourner vers de nombreuses alternatives au prêt bancaire pour financer leur trésorerie.

Ainsi l’affacturage, opération par laquelle une entreprise cède ses factures clients à une société d’affacturage, moyennant paiement d’une commission, permet de gagner en moyenne quarante-cinq jours de trésorerie. Il est à noter que dans le cadre de la crise, le gouvernement a mis en place jusqu’au 30 juin 2021 un financement de commandes par affacturage garanti par l’État permettant à l’entreprise de céder ses créances clients dès signature d’un bon de commande ferme et de gagner ainsi en moyenne quarante-cinq jours de trésorerie supplémentaires.

Une autre solution est de recourir au crédit-bail. Cette opération consiste pour l’entreprise à céder un actif (et notamment tout actif immobilier) à un établissement de crédit qui le lui reloue immédiatement. De ce fait, l’entreprise valorise son actif en générant immédiatement de la trésorerie tout en en conservant l’usage. À noter qu’en matière de crédit-bail immobilier, la loi de finance pour 2021 a réintroduit la possibilité pour les propriétaires utilisateurs de lisser l’imposition de la plus-value de cession immobilière sur la durée du crédit-bail, sans pouvoir excéder quinze ans.

Le développement récent des financements participatifs (ou crowdfunding) permet également aux entreprises de se tourner plus facilement vers cette source de financement alternative. En recourant au service d’une plate-forme de financement participatif, les entreprises peuvent accéder directement aux liquidités d’investisseurs privés pour soutenir leurs projets. Ces financements prennent le plus souvent la forme d’émissions obligataires ou de bons de caisse (les minibonds) et leur plafond a été rehaussé à 8 millions d’euros sur douze mois depuis fin 2019.

L’activité de financement n’a eu de cesse de s’ouvrir à de nouveaux acteurs ces dernières années.

Nous finirons par mentionner que l’activité de financement n’a eu de cesse de s’ouvrir à de nouveaux acteurs ces dernières années. Ainsi, de nombreux fonds de dettes disposant souvent d’une importante réserve de liquidité proposent désormais des solutions de financement aux entreprises en contrepartie d’une profitabilité accrue. Bien que le coût de ces financements soit supérieur à celui des prêts bancaires (dépassant souvent 6% par an), ces fonds se montrent plus ouverts à la prise de risque et peuvent ainsi se révéler être des partenaires financiers alternatifs ou complémentaires pour les entreprises ayant des perspectives de croissance importante.

Par Olivier Borenstejn, associé, Bryan Cave Leighton Paisner et Cyrille Rumen, avocat, Bryan Cave Leighton Paisner





